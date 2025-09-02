П реди началото на съдебното изслушване в Галицкия районен съд в Лвов заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада на Украйна Андрий Парубий се призна за виновен, разговаряйки с журналисти. Самопризнанията бяха излъчени от украинската обществена телевизия, предаде Укринформ.

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент

The Halytskyi District Court of Lviv has imposed a pre-trial restriction on 52-year-old Lviv resident Mykhailo Scelnikov, who is suspected of murdering MP and former Verkhovna Rada Speaker Andriy Parubiy, a hromadske correspondent reported from the courtroom. pic.twitter.com/JNa14QFVWl — Hromadske Int. (@Hromadske) September 2, 2025

На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, заподозреният казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия, където се надява да открие тялото на убития си син.

Meanwhile, the suspect in the killing of Parubiy stated that he had no contacts with Russian special services, and no one blackmailed him.



According to him, what he did was his personal revenge against the Kiev authorities. He added that he would like to be exchanged so he could… pic.twitter.com/Jv3rgyol5X — MD (@distant_earth83) September 2, 2025

"Това е отмъщение срещу украинските власти [...] Да, признавам, аз го убих, и искам да помоля да бъда разменен за пленници, за да мога да отида и да открия тялото на сина си [...] Парубий случайно се оказа там. Ако беше Петя (очевидно има предвид Петро Порошенко - бел. Укринформ), щеше да бъде Петя“, каза заподозреният.

Както съобщи по-рано Укринформ, Андрий Парубий беше застрелян посред бял ден в Лвов на 30 август.

Заподозреният бе арестуван още през следващата нощ на 31 август в Хмелницка област. Вчера областният прокурор на Лвов Микола Мерет повдигна на задържания 52-годишен жител на Лвов обвинения в убийство.

Според украинските спецслужби Националната полиция и канцеларията на главния прокурор зад убийството може да стоят руските тайни служби.

В Лвов в униатската катедрала "Св. Георги" днес се състои погребалната церемония за Андрий Парубий, излъчвана на живо по обществената телевизия, предаде Укринформ.

On September 2, a funeral service for MP Andriy Parubiy was held at St. George's Cathedral in Lviv, as reported by hromadske correspondent.



Attendees included parliamentarians, public figures, and citizens.



Photo credit: Mariana Pietsukh/hromadske pic.twitter.com/ZuQXavndnG — Hromadske Int. (@Hromadske) September 2, 2025

На церемонията присъстват членове на семейството и близки приятели на покойния политик, включително председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, първият му заместник Олександър Корниенко, бившият украински президент Петро Порошенко, бившите премиери Володимир Гройсман и Арсений Яценюк, както и бившият председател на Върховната рада Олександър Турчинов.

След опелото ковчегът с тленните останки на убития политик ще бъде изложен за поклонение на Пазарния площад близо до кметството на Лвов, посочва Укринформ, цитирана от БТА.