Д ве момичета под 16 години са били ужасно изнасилени от мъже на мигрантска лодка, докато плавали към Европа, съобщават испански медии.

Жертвите са приети в болницата „Кан Мисес“ в Ибиса, където получават медицинска помощ и преминават необходимите тестове. Те са пристигнали на острова в петък и твърдят, че са били нападнати от двама съпътници по време на пътуването.

Властите потвърждават, че двете са непълнолетни. В болницата е активиран протоколът за сексуално насилие – мобилизирани са седем служители на реда и дежурният гинеколог. Разследването продължава, а в следващите часове се очаква повече официална информация.

Маритимна охрана е задържала лодката с общо 29 мигранти от субсахарска Африка, плаваща на около 43 мили южно от Форментера. Само часове по-рано е бил спасен и друг плавателен съд с 16 души.

Случаят идва след тревожни разкрития за поне 50 мигранти, хвърлени зад борда от вещери, а други – бити и измъчвани по време на опасните морски пътувания. От началото на годината до септември в Ибиса и Форментера са пристигнали 126 лодки с над 2 000 мигранти.

Напрежението се засилва и заради решението на правителството на Балеарите да откаже прием на непълнолетни мигранти. Испания настоява архипелагът да поеме до 400 деца и да им осигури работа и подслон.

Вицепрезидентът на Балеарите Антони Коста заяви, че островите са „на ръба на колапс“ – само миналата седмица са приети 18 малолетни мигранти, а общият брой настанени деца е над 700, при капацитет едва за 70.

„Не знаем къде ще ги настаним, но ще направим всичко възможно да ги посрещнем достойно,“ каза Коста. Той обвини Мадрид в „изоставяне“ и обеща да използва всички законови средства, за да защити интересите на островите.

На 6 октомври ще се проведе среща между представители на централното и регионалното правителство, за да бъде обсъден кризисният прием на мигранти и претоварената система за грижа.