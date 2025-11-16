У крайна ще внася газ от Гърция, за да покрие нуждите си през зимата. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че подготвено споразумение с Гърция, което ще бъде алтернативен маршрут за доставка на газ, за ​​да се осигури вносът за зимата, доколкото е възможно. По думите му вече е постигнато споразумение за финансирането на сделката. Ще покрием близо 2 милиарда евро, необходими за вноса на газ, за ​​да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руски удари, посочи Зеленски.

Русия засили ударите по производството на електроенергия, електропреносните системи и съоръженията за производство на газ през четвъртата година от войната си срещу Украйна.

Зеленски обяви, че Киев е осигурил средства за внос на газ от европейски партньори и банки под гаранции на Европейската комисия, както и от украински банки, като същевременно работи с американски партньори, за да осигури пълно финансиране.

Украйна разширява възможностите си за зимни доставки чрез полски партньори, където си сътрудничи с Азербайджан и се надява да осигури дългосрочни договори.