Г аля Курдова от емблематичния дует „Каризма“ взриви социалните мрежи с гореща снимка. Певицата позира на терасата на дома си само по прашки, с гръб към камерата и без сутиен.

ГОРЕЩО: Галя от "Каризма" се пусна отзад! (СНИМКИ)

47-годишната изпълнителка демонстрира тяло, за което могат да ѝ завидят и много по-млади нейни колежки. Въпреки натовареното си ежедневие, Галя не пропуска тренировките и поддържа стриктен хранителен режим – резултатът е стройна и изваяна фигура.

Феновете й най-вероятно са пощурели от сексапилната гледка, а провокативният кадър затвърди имиджа ѝ на една от най-стилните и дръзки български певици.

С този ход звездата още веднъж показа, че сцената и социалните мрежи са нейното поле не само за музика, но и за демонстрация на увереност и женственост.