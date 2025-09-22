Д еси Добрева за пореден път доказа, че е сред най-ярките и обичани български изпълнители.

Родена във Варна, тя носи със себе си онази свежест и свобода на морето, която се усеща във всяка нейна песен – искряща, дълбока и неподправена. Със своя нов спектакъл „Гиздава“ тя пренесе публиката в свят на музика, фолклор и модерно звучене, съчетавайки традицията с енергията на съвременната сцена. „Гиздава“ е вторият голям спектакъл на Деси Добрева, след като преди година тя покори публиката с проекта „Лудо младо“, който съчета модерно звучене и български фолклор в незабравимо сценично преживяване

Корени

“Идеята за „Гиздава“ се роди като една вътрешна потребност. Често родители на талантливи деца се обръщат към мен, разказват ми за трудности – липса на подкрепа, сцена, ресурси. Така се появи мисълта да направя национално турне, чрез което не само да събера средства, а и да дам сцена – да покажа, че младите имат място, глас и че обществото има нужда от тях”, обяснява певицата. Репертоарът е микс между нейни любими и познати песни – такива, които публиката обича и очаква, и такива, които имат музикално-емоционален заряд, който може да се съчетае с детските изпълнения. Участниците са много: най-различни детски групи, хорове, формации по танци, художествена гимнастика, акробатика, мажоретен спорт. Нешка Робева влиза като важен партньор в художественото направление, а гост-изпълнителите добавят особена стойност към всеки спектакъл. Най-голямото предизвикателство за нея е самата организация – логистика, технически детайли, административни процедури, координация с общини, кметства, разрешителни, местна подкрепа и т.н., да не говорим за артистичната част, която включва подготовка на програмата, записи, репетиции, костюми, интервюта, реклама и какво ли не. „Също така пред мен стоеше важен въпрос: как да направя спектакъла еднороден, да не е просто редица изпълнители и деца, а да се усеща като цяло, с атмосфера, с логика – спектакъл, който ангажира и емоционално. Всички тези елементи трябва да се синхронизират много прецизно, за да се получи добър краен продукт. А когато работиш с много деца и с различни състави, добавяш допълнителна сложност“.

Фолклор

Добрева е почитател на шарената палитра – “Обичам да смесвам фолклор с модерни елементи и различни жанрове, обичам да експериментирам с аранжиментите така, че да не се загуби същността на даден материал, а напротив – да му се даде ново начало. Общо взето, обичам да съчетавам традиция и новаторство, и то не само в музиката. С времето вкусовете се обогатяват – от срещи с различни музиканти, от чужд опит, пътувания, обучения, от лични преживявания“, казва тя. Добрева започва кариерата си през 90-те и е на сцената около 25 години. “Една от песните, която ме връща към началото, е онази, с която за пръв път усетих, че публиката ме приема – "Лудо младо".

Когато я изпълнявам днес, усещам същото вълнение. Тази носталгия ме зарежда, напомня ми защо я почнах” казва тя.

Прожектори

Преминала е през много сцени, но до днес най-значими са българските, “като особен сантимент имам към зала 1 на НДК и Летния театър във Варна. НДК винаги ме е привличал, още от малка, а варненският летен театър е едно от любимите ми места като зрител. Пяла съм и на доста сцени извън България, от които съм запомнила Роял Албърт Хол в Лондон и Ман Аудиториум в Тел Авив. Разбира се, няма как да прескоча и невероятната сцена на Мол ъф Вашингтън (пред Белия дом) с над 2 милиона зрители на живо, където бях част от представянето на България заедно с над 300 танцьори от всички щати на Америка. Беше изключително вълнуващо. Вярвам, че всяко пътуване, всяка сцена и всеки контакт ме обогатяват“, споделя певицата.

Макар и изпълнител с много опит и шлифовка, Добрева обръща внимание на гласа си. За нея това е нейният инструмент и грижата е ежедневна. „Всеки ден трябва да репетираш. Винаги трябва да се «разгрее» преди концерт, така че разпяването е задължително за всеки певец. Работата с вокален педагог също е важна и е част от подготовката и на най-изявените и популярни изпълнители. Разбира се, нужна е голяма дисциплина и задължително почивка“, обяснява тя.

Дете

Като малка мечтаела да пее с Майкъл Джексън. Сега мечтите й са по-зазимени. Амбициозна и целеустремена, успява да реализира всяка една своя цел. „Ако случайно пък нещо не се получи, значи не е трябвало да стане. Като цяло бих искала да работя с такива изпълнители, които не се страхуват да рискуват, с които можем да направим нещо оригинално, което съчетава музиката и емоцията в едно“, споделя Добрева. Турнето „Гиздава“ обхваща седем града - те са подбрани добре спрямо сезона и сцените.

В спектакъла участват много от талантливите български деца. Разбира се, това повлиява на цялата емоция. “Когато виждам децата да сцена – някои за първи път – усещам гордост, радост, отговорност. Това ме кара да работя още по-внимателно, да направя спектакъла достоен за тях. Преживявам и вълнение – искам публиката да усети тяхната чистота и талант, да бъде споделена тази магия, която се създава, когато всички се обединим.

Включването на Нешка Робева носи опит, дисциплина, визия, размах. Това е ключово, когато правиш симбиоза между музика, танц, движение и визия, обяснява Деси.

Таланти

„Да дадеш сцена и поле на изява на едно талантливо дете у нас означава да им позволиш да се изявят, да покажат способностите си, таланта си, но и труда, който са положили, а и своите мечти. Много често талантите остават „зад кулисите“, защото нямат условия, средства, сцена, публика. Това искам да променя – да им помогна да преодолеят тези препятствия. Целта е да оставя траен отпечатък – да вдъхновя деца, родители, общности; да покажа, че можем, когато сме заедно и когато вярваме един в друг“, споделя певицата. Да запазиш баланс между сцената и личния живот се изисква баланс. Певицата казва, че това определено не е лесна работа. Напрежението е голямо. Но опитът помага: репетиции, планиране, добър екип, доверие в хората, с които работи. “Подходът е да бъда искрена с всеки, да влагам сърце в работата си, но и да бъда професионалист – да съобразя техническите детайли, времето, организацията. Емоциите са важни на сцената – без тях няма спектакъл, но в плановете човек трябва да мисли трезво. Очакванията на публиката са големи и аз ги усещам, затова се старая да остана вярна на себе си, на музиката, на децата и на посланието на «Гиздава», разказва Добрева.

Сърце

Щастлива е, че това, което прави, се приема топло от хората. Те пеят, плачат, танцуват след концерти, споделят, че спектакълът е повече от концерт – емоция, споделеност, магия. Добрева има желание да направи документален филм за “Гиздава” и заснема всеки концерт. „Заснемам всеки концерт чисто репортажно, за архив. Мисля, че е напълно възможно. Ако има добра подкрепа, медийни партньори, ще го обмисля, защото посланието и каузата заслужават да имат продължение по един или друг начин“. Певицата е родена във Варна в семейство на инженери. “Семейството ми ме е възпитало в трудолюбие, в уважение към дисциплината и към знанията. Инженерният подход – точност, план, упоритост – се пренася в музиката: в репетициите, в подготовката, в организирането. Израснала съм във Варна - морският въздух, красотата, природата – това също оставя следа; усещането за пространство, за безбрежно синьо, за хоризонт – всичко това се влива в музиката, в чувството за свобода, и е голямо вдъхновение“, споделя тя.

История

Музикалното училище и Националната музикална академия и дават техническа подготовка – теория и много практика. „В училище положих основите, а в академията ги надградих. Това бяха прекрасни години! А Бъркли добави глобалния поглед, върна ме към корените ми и ми помогна в музикалните експерименти и личното ми развитие“, размишлява изпълнителката. В кариерата и има много изпети лични песни! Такива с дълбоко значение. „Миналата година излезе на бял свят песента «На края на земята» - една много лична моя изповед. Имам и много песни, които съм написала, но не съм записала. Често, личните ни истории не са най-популярните и широко рекламирани песни, а са затънтени някъде дълбоко – само в нашето съзнание и сърце“, казва Добрева.

Личната й мотивация всеки ден е мисълта, че може да направи нещо по-добро, да остави нещо значимо. „Най-вече да дам личен пример, да покажа, че когато се работи с любов и отдаденост, всичко може да се постигне. А също и публиката - когато видя реакциите на зрителите, когато децата се вълнуват - това е мощен заряд, който те кара да не спираш“.

Това, което като човек я държи, е вярата в доброто. “Честно казано, мечтая за хубави моменти, добри приятели, сплотено семейство и истинско крепко здраве. Всичко друго е химера. Що се отнася до музиката – там не мечтая, а действам. Човек се развива, като работи непрекъснато върху себе си“, завършва Добрева.

Мариана Маринова