П оп звездата Дуа Липа проговори за връзката си с актьора Калъм Търнър.

Певицата заяви, че е „по-щастлива от всякога“ и че се влюбва все повече и повече в него.

Двамата започнаха да се срещат през януари 2024 г, а това лято обявиха годежа си.

29-годишната звезда даде интервю за глобалното издание ICONS на списание Harper’s BAZAAR, споделяйки щастието си с 35-годишния Калъм, след като години наред пазеше в тайна емоциите си.

„Обичам любовта. Тя е нещо прекрасно. Наистина вдъхновяващо. Осъзнаваш, че се влюбваш толкова силно по най-добрия възможен начин. Тази уязвимост е толкова плашеща, но се чувствам късметлийка, че мога да я изпитам. Прекарах много време, пазейки и защитавайки сърцето си, затова сега се освобождавам от това чувство и просто си казвам: „Добре, ако трябва да ме наранят, тогава това ще се случи“. Трябва просто да позволя на любовта да влезе в живота ми“, сподели пред сп. Harper’s BAZAAR чаровната брюнетка.

Липа уточни още, че не говори публично за връзката си, защото това е много лична тема, а „не защото не иска“.

„По-щастлива съм от всякога, така че ми се струва, че правя лоша услуга, като не говоря за това. Когато си публична личност, всичко, което е много лично, е много уязвимо. Не е, че не искам да го споделям“, каза тя.

Източник: БГНЕС