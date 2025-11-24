22-годишната Симона Бакърджиева от Панагюрище спечели титлата „Мис България“.

Тя е професионален състезател по волейбол, играе от 7 години и се състезава в Първа дивизия за отбора на „Славия“. „Много се вълнувам. Само часове след конкурса обаче имахме мач с отбора в Перник – бихме 3:2“, сподели специално за „Телеграф“ блондинката.

Еуфория

Интересното е, че Симона се явява на конкурс за първи път. Записва се за отворения кастинг на „Мис Панагюрище“, след което й се обаждат, че е избрана за финала. „Според мен това е едно уникално изживяване – нещо, което се случва веднъж в живота. Препоръчвам на всяка една дама да се запише и да опита. Подготовката, еуфорията – всичко е страхотно. Цялата организация беше на много високо ниво“. Тя е категорична, че красотата трябва да бъде подплатена с интелект. „Ще използвам титлата си, за да дам повече гласност на тази платформа“, каза тя.

Политика

В момента Симона учи европейска политика и икономика в УНСС, а преди това е завършила езикова гимназия в София. Успоредно с обучението си успешно развива и собствен моден бранд. „Смятам, че спечелих конкурса с цялата комбинация от качества, които имам. Красотата сама по себе си не е най-важното – тя е абстрактно понятие. Моите силни качества са дисциплината и интелектът“. За конкурса момичетата се подготвят една седмица в Банско, а Симона разказва, че там е създала много нови приятелства. „Всички бяхме супер положително настроени“. По време на финала участничките дефилират в три тура – народни носии, бански костюми и официални рокли. „Най-много ми хареса турът с носиите – все пак съм от Панагюрище. Много харесах и официалните рокли“.

Мариана Маринова