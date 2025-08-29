М айли Сайръс отново взриви мрежата – този път напълно гола и покрита единствено с бяла боя! 32-годишната певица засне гореща фотосесия за есенно-зимната кампания на Maison Margiela, като позира само по боядисани ботуши и смелост.

В кадрите от Паоло Роверси, Майли демонстрира чисто бяло излъчване – от изцяло голо тяло, прикрито само със сребърна чанта, до ефирна прозрачна рокля и огромно бяло палто върху телесно боди.

„Да застана гола за модна кампания беше голям момент. Всичко, което носех, беше боята и ботушите. В този момент Margiela и аз станахме едно,“ призна Сайръс.

Феновете ѝ в Instagram не спряха да я обсипват с похвали: „Тя е чисто изкуство!“, „Само ти можеш да изглеждаш толкова уникално и зашеметяващо“ и „Това е шедьовър!“

Междувременно певицата си спомни и за здравословен ужас – през май тя бе приета в интензивно отделение след инфекция, получена по време на снимки на клип на Холивудския булевард. „Крачето ми започна буквално да се разпада,“ разказа тя с черен хумор, споделяйки как хирургът ѝ дори реагирал с „Отврат!“ – нещо рядко за човек, който оперира мозъци.