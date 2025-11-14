Р еволюционно проучване установи, че често срещан вирус, който засяга повече от 90 процента от населението, може да предизвика опустошително автоимунно заболяване, от което страдат Селена Гомес и Лейди Гага.

Вирусът на Епщайн-Бар (EBV), на който повечето хора са изложени в даден момент от живота си, е най-известен с това, че причинява заразната вирусна инфекция „моно“ (често наричана „болест на целувките“, тъй като се разпространява чрез слюнката).

Но учените отдавна подозират, че може да играе роля и при автоимунни заболявания, а изследователи от Станфордския университет наскоро проучиха връзката му с Лупуса.

Повече от 1,5 милиона американци са засегнати от лупус, включително Гага и Гомес. Състоянието кара имунната система да атакува здравите тъкани на тялото, което води до възпаление, болка и увреждане на органи като кожата, ставите, бъбреците, сърцето и белите дробове. Лупусът отдавна е загадка в медицинската област, без единна известна причина, а симптомите му са разнообразни, имитиращи други заболявания. Също така няма специфично лечение или целенасочено лечение.

В проучването на Станфордския университет, изследователите са изследвали EBV като възможен спусък, тъй като той може да промени поведението на определени имунни клетки, наречени B-клетки, които обикновено помагат на организма да се бори с инфекцията. Използвайки усъвършенстван генетичен анализ, те открили, че когато EBV заразява тези клетки, той променя начина им на функциониране, като по същество ги „препрограмира“.

Заразените клетки започнали да действат по начин, който можел да обърка имунната система, карайки я да атакува собствените здрави тъкани на тялото, вместо вредните нашественици.

Учените проследили този ефект до специфичен вирусен протеин, известен като EBNA2, който изглежда играе ключова роля в задействането на тази вредна имунна реакция. Техните експерименти показаха, че тези променени В-клетки могат да задействат други имунни клетки, създавайки верижна реакция, която може да допринесе за развитието на Лупус.

Въпреки че са необходими повече изследвания, откритията, публикувани в списанието Science Translational Medicine, показват, че EBV инфекцията може да е една от искрите, които предизвикват Лупус при хора, които вече са генетично уязвими, предлагайки нови насоки за това как да се предотврати или лекува заболяването в бъдеще.