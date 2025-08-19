М ариус Борг Хьойби, синът на норвежката престолонаследница, е обвинен в 32 престъпления, включително четири изнасилвания, съобщи прокурор.
Очаква се Хьойби, чиято майка е бъдещата кралица Мете-Марит, а доведен баща е престолонаследникът Хокон, бъдещият крал на Норвегия, да бъде съден в началото на следващата година и може да бъде изправен пред до 10 години затвор, ако бъде признат за виновен по най-сериозните обвинения.
Обвиненията, оповестени публично в понеделник, включват изнасилване на четири различни жени, домашно насилие над бивш партньор и незаконно заснемане на редица жени, включително гениталиите им, без тяхно знание или съгласие. Той е обвинен и в тормоз над полицията и нарушения на правилата за движение.
Адвокатът на Хойби, Петър Секулич, който го представлява заедно с Елън Холагер Андаенес, заяви: „Нашият клиент отрича всички обвинения в сексуално насилие, както и по-голямата част от обвиненията, свързани с насилие. Той ще представи подробен отчет за своята версия на събитията пред съда“.
Хойби е обвинен в изнасилване на четири жени между 2018 г. и ноември 2024 г. Всички предполагаеми нападения са извършени след полов акт по взаимно съгласие, докато жените са спяли. Хойби е обвинен, че е заснемал всички жени по време на предполагаемите изнасилвания.