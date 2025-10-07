Д арина Павлова вечеря на една маса заедно с Ева Лонгория и сина си Илия-Калоян, научи „Телеграф“.

На съседната маса до тях бе принцеса Стефани, сестрата на монарха на Монако Алберт II, а с нея бяха някои от децата й, както и Александър Грималди - незаконният, но признат син на брат й.

Това се случи на благотворителен бал. Сядането на масата на Ева Лонгория струваше по 5000 евро на човек. Отделно всеки гост дава колкото прецени за благотворителността на организацията Global Gift. Така Дарина и синът й платиха 10 бона в евро, за да си побъбрят с Ева Лонгория и да похапнат от вкусните неща на вечерта. Всъщност звездата от „Отчаяни съпруги“ отдавна е в топли отношения с Дарина Павлова. Дори по едно време се говореше, че българката има намерение да я покани в някой от филмите, които продуцира у нас. Имаше и слухове, че точно Ева е запознала Григор Димитров с настоящата му приятелка Ейса Гонсалес. Така че при Лонгория има доста силна БГ връзка.

Самата благотворителна гала бе в легендарния Hotel de Paris, който е символ на княжеството заедно със залепеното за него Casino de Monte-Carlo. Ева Лонгория бе домакин на вечерта. Неин кавалер бе Баптис Джабикони, който е от най-прочутите модели на Карл Лагерфелд в последните години преди кончината му, дори бе наричан негова муза в мъжки род. На бала присъства и съпругът на Лонгория Хосе Бастон.

На вечерта имаше много известни предимно във Франция лица, както и няколко богати филантропи от Америка. Дарина Павлова определено бе от най-впечатляващите сред гостите с дискретен блясък на бижута и орнаменти по себе си. Синът й, за когото се чува, че печели много добре, също грейна със строг банкетен стил, с черна папийонка и часовник за няколкостотин хиляди долара. Напоследък Дарина започва да води Илия-Калоян по лъскави светски събития и този бал определено е от най-представителните.

Георги П. Димитров