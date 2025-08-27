Ш ампанско беше гръмнато по повод началото на снимките на нова българска комедия, озаглавена „Топки“.

Филмът е дебют за режисьора Любомир Печев, който с вдигната бутилка възкликна: „Както е казал Христо Стоичков: „Сомтаймс уин, сомтаймс люн.“

Гръмнаха шампанското.

Треньор

„Филмът разказва за куража на едно момиче, което се занимава с футбол, а по презумпция това е изцяло мъжки спорт. Решава да се захване в най-трудната позиция, а именно треньор, и никой не я взима насериозно“, разказва за сюжета продуцентът на филма Станислав Дончев. „Опитва се да се докаже, приемайки да тренира един отбор, който по-скоро е една пасмина в село Бов. Сделката е, че ако успее да се справи с тях и ги вкара във „В“ група, което за тях е нещо велико, тя ще стане помощник-треньор на голям софийски отбор. Тя приема и се захваща с една банда от пияници и непрокопсаници, в която те не могат да се понасят един друг, но в крайна сметка успява да ги сплоти и да се почувстват като истински отбор. Това е основното послание във филма“, сподели пред „Телеграф“ Дончев.

Режисьорът Любомир Печев се готви за работа.

Герой

В главна роля влиза Александра Лашкова, като също участва и Иван Савов, който беше главно действащо лице в последния филм на продуцентското дуо Дончеви – „Преди да забравя“.

„В отбора също има няколко колоритни персонажа, като може би най-популярният е Китодар Тодоров. Тъй като това е комедия и се движим по „отъпкани пътеки“, присъства и отрицателен герой, който се изпълнява от Мариан Вълев. Присъстват още много герои и персонажи, които зрителите тепърва ще видят. Като цяло филмът е много мащабен и труден, чисто продуцентски, имаме много терени, като включително ще снимаме три мача“, признава продуцентът на „Топки“. Това ще е дебютът в игралното кино за режисьора Любомир Печев и затова Дончев разказа: „Работихме заедно по един сериал и още тогава ми направи впечатление, че е ужасно талантлив. Сценарият за „Топки“ ми попадна още когато бях част от комисията на една сесия, и със съпругата ми Теодора предложихме да го поемем като продуценти.“

Клапата на Топки

Снимките се очаква да приключат в края на септември, а филмът да тръгне по кината от септември догодина.

Александър Пашов