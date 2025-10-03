„Като фермер, винаги си на милостта на времето“, казва Харпал Дагар, който има стопанство в покрайнините на Делхи. „Толкова много пъти сме изгубвали реколтата си заради непредвидими условия“, споделя той.

Но преди пет години с него се свързват от фирмата за соларна енергия Sun Master. Сделката, която му предлагат, му носи много по-прогнозируеми печалби, съобщава Би Би Си.

Соларите са подходящи за зеленчуци и цветя.

Компанията предлага да изгради соларни панели върху част от земята на Дагар. Панелите са достатъчно издигнати, за да може фермерът да засажда култури под тях. Договорът е за 25 г., през които Дагар ще получава ежегодни плащания, а компанията ще има възможност да произвежда енергия.

Страхове

„Когато първоначално фирмата се свърза с нас... мнозина имахме страхове да не изгубим земята си. Звучеше твърде хубаво, за да е истина – притеснявахме се да не е някаква измама“, казва Дагар. Днес обаче той вярва, че е взел най-доброто решение. Доходът му се е утроил. „Спя спокойно, без притеснения за времето или за това, че ще изгубя реколтата си“, споделя той.

Sun Master му плаща около 1200 долара за акър (около 4 дка) на година, плюс 170 долара на месец за работата по експлоатацията и поддръжката на слънчевите панели.

„Дори куркумата, която отглеждам на същата земя, е моя и мога да я продавам. Как да се оплача?“, казва фермерът.

Плюсове

Соларните панели, под които се засаждат култури, се наричат агроволтаици. Те имат много плюсове за фермерите, но има и предизвикателства. Не всички култури могат да виреят под агроволтаици. В зависимост от терена панелите намаляват слънчевото греене между 15 и 30%. В някои случаи агроволтаиците могат да блокират твърде много слънчевите лъчи, което пречи да се отглеждат определени видове култури, като пшеница, соя, бобови растения.

Слънчевите панели са подходящи за отглеждане на култури, които имат нужда от умерено до малко количество слънчева светлина, като листни зеленчуци, билки и някои цветя.

От друга страна, разходите за поставяне на агроволтаици са по-високи. За да може под тях да се отглеждат култури, соларните панели трябва да са на височина поне 3,5 метра над земята. Това увеличава разходите за инсталирането им с между 20 и 30%.