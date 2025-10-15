П оредната война в Светите земи приключи след две години на разрушения и реки от кръв. Всичко ли ще бъде толкова розово, колкото политиците го изкарват, попитахме архимандрит Флавиан от столичния храм „Св. Георги“. Той споделя, че е пътувал до Светите земи, като в момента наблюдава процесите и събитията там и по света. Те злокобно напомнят древните пророчества за идването на Антихриста и Края на света.

- Отче Флавиан, войната в Газа утихва, но въпросът е дали мирът ще бъде траен?

- Да, това е големият въпрос, защото в това мирно споразумение (договор) не фигурира въпросът за създаването на Палестинска държава. А един народ без държава, подвластен на друг и живеещ в свои автономни територии, трудно може да съществува. Освен в Газа палестинците населяват и Западния бряг на река Йордан. Там се намира рождественският град Витлеем и още няколко исторически места, гробницата на патриарсите в Рамала и ред други. Автономната област е разделена със стена, има пропускателни пунктове във Витлеем – оттам не може да се преминава свободно към Израел. Същата е ситуацията и в Газа. Въобще положението си остава тежко. Една журналистка репортер свидетелстваше наскоро, че такава разруха, каквато сега е в Газа, не е виждала в никоя гореща точка по света.

- Доста западни държави вече застанаха зад палестинската кауза заради прекомерната израелска агресия след безспорно кървавия атентат на Хамас от 7 октомври 2023 г.

- Според последни данни загиналите при израелското настъпление са 67 хиляди, предимно жени и деца. Една част от тях са християни, православни и католици, а друга мюсюлмани. Домовете и храмовете на тези хора бяха сринати със земята.

- Заради големия брой цивилни жертви патриарх Даниил наскоро осъди хуманитарната катастрофа в Газа и „колективното наказание“ над палестинците...

- Да, и тук няма значение кой православен, кой католик или мюсюлманин, защото всички са хора. През тези две години войната в Газа спря и поклонническите пътувания. Рождественската базилика (мястото на раждането на Исус) във Витлеем бе едно от най-посещаваните места. От векове се ползва от православни, католици и от арменци. Манастирът на последните е почти прилепен до базиликата, а от другата страна е новата църква „Рождество Христово“ на католиците. Те държат пещерата на Йероним Блажени – един от отците на Църквата и преводач на Библията.

Всъщност пилигримският ред е следният: първо хората се покланят на църквата на Рождество Христово, след това отиват в Галилея, където е бил животът на Месията и чудесата му. И накрая в Йерусалим на Божи гроб, където се чества Възкресението. Това е вековна традиция, която бе възпрепятствана.

Базиликата на Рождество Христово във Витлеем.

Но от край време светът се тресе от войни и кризи. Особено в наши дни живеем в епохата, в която са се възцарили егото и егоизмът на човека. Никой не отчита, че всички сме братя и сестри по сътворение, от Бога всички сме създадени. Ето затова някъде войната утихне и скоро - дали на същото място или на друго на планетата, пак избухнат кръвопролития с нова сила.

- Ако говорим за тези в Близкия изток, какъв е вашият прочит?

- Ами това там не са политически войни, а на религиозна основа. Конфликтът между евреите и местното палестинско население може да се проследи много назад във времето. През XX век всичко тръгва с нова сила след създаването на Държавата Израел през 1948 г. (подготвяна още век по-рано). Тогава избухва т.нар. арабско-израелски конфликт. Следват и няколко интифади („въстания“, от арабски език).

- Вие ходил ли сте до Светите земи?

- Да, бил съм там за последно преди около 7 години, както в Израел, така и в съседни страни като Йордания. Според мен всичко това, което се случва и с това примирие сега, е само част от тази безконечна битка за Светите земи.

- Защо най-безрезервна бе подкрепата за Израел от страна на САЩ?

- Там еврейското лоби е доста могъщо. Да не кажа, че тези две страни почти винаги са били като едно цяло. За Русия обаче може да се каже същото. Ако отидете в Тел Авив, ще чуете реч, предимно от руските евреи, които се изселиха натам преди години. Именно затова Москва сега не се намеси в конфликта, а гледаше да поддържа балансирани добри отношения заради големия брой рускоговорещо население там. В генерален план нещата обаче си остават сложни, от една страна стоят САЩ и Израел, а от другата Русия и Иран.

- Има апокрифни пророчества, че Третата световна война ще избухне именно от сблъсък в Светите земи. След примирието сега по-далеч ли сме от този сценарий?

- Бог има спасителен план за нас, човеците, и по негов благ промисъл Апокалипсисът се отлага. Т.е., ако Третата световна война ще започне оттам, засега Той създава такива условия и събития, че я отлага. Бог отлага тези пророчества по своята милост, но и поради молитвите на големи праведници, които все още има в нашия свят. В момента обаче мнозина са притеснени от това, че от доста време се готви Велик Израел, който едва ли не да командва целия свят. Знаете, там юдеите все още си чакат своя Месия, при положение че Той дойде – за нас, християните, това е Исус Христос. Евреите обаче го не познаха (както казва и Библейският текст) и сега чакат своя месия. Това, което е пророкувано в светите книги, пък и от християнски подвижници и праведници, че когато дойдат последните времена на света, именно техният месия и водач ще бъде Антихристът. Той ще поиска да обедини всички народи и религии. Случайно или не в момента, доколкото зная, се готвят да възстановят храма на Соломон (Третия поред) в Йерусалим. Прави се всичко възможно той да бъде на старото място, като се изтласкват арабите от храмовия хълм, където сега се намира джамията Ал-Акса (третият по святост мюсюлмански храм след тези в Мека и Медина).

- Ако тази теория е вярна, то вероятно след възстановяването на Третия храм на Соломон ще се подновят и старите жертвоприношения?

- Определено, има подготовка за възстановяването на старозаветния култ към Йехова. Открито си се говори вече за червената телица (юница), която е продукт на специална селекция. Както казва Второзаконие – животното трябва да е без порок. В момента има няколко телета, които равините наблюдават, защото те не трябва да имат нито едно бяло косъмче в рижавата козина.

Селекцията на Червената телица тече от поне 20 г.

Ако има или някаква болест, животното се води несъвършено и се селектира наново. Един голям щатски фермер помага за това. С други думи те са си готови с всичко, жертвеникът е направен, създаден е специален институт по възстановяване на храма на Соломон в еврейската част зад Стената на плача. Там под похлупак е сложена менората – един от символите на старозаветния култ.

- Но не е ли Израел предимно светска държава?

- Израел е светска държава, но в последно време все повече партиите на равините се засилват. Така в техния парламент – Кнесета, религиозните партии взеха превес и поеха политическата власт. От другата страна имаме Иран (подкрепящ Хамас), където пък управляват аятоласите. Сами си правете изводите.

- Войната в Светите земи засега утихва, но в Украйна продължава, като ветровете й стават все по-непредвидими?

- Най-жалкото е, че там воюват два православни народа, ако не са и един с общ исторически произход.

- Цялата тази несигурност доведе до невиждан ръст в цените на среброто и златото. Настъпва ли Мамонът?

- Монетата, както се казва, има две страни. Помните ли, че навремето на българските банкноти пишеше, че са обезпечени със злато и всичките активи на банката. В модерните времена вече парите се печатат като хартии без покритие. В резултат идва тази инфлация и девалвация на валутите, което води до циклични кризи. Всичко това кара хората да се връщат към благородните метали и имотите, за да не загубят спестяванията си. Отделно среброто изчезва в глобален план, защото се използва в модерните технологии, автомобили, електроника.

Ситуацията в някои аспекти напомня онова, което се случва след Първата световна война. Тогава Германия е поставена в изолация, а един хляб се продава за 1 000 000 марки. Това са процеси, които се повтарят след всяка война, сриваща икономика, политическа власт и взимаща хиляди и милиони животи. Ами следвоенните травми на индивида, те също са трудноизлечими, кой останал сакат, кой без родители, трети с увредена психика.

- Заради целия хаос в света мнозина християни смятат, че вече живеем в последните му времена, за които са предупреждавали пророците. Вие какво виждате?

- Наистина според някои тълкувания белезите на тези времена вече са налице. Но ние, християните, сме спокойни, защото каквото Бог е определил, това ще стане. Само дано да е от полза за душата на човека. Защото, както казва Евангелието: живеем ли, умираме ли, Господни сме.

Любомир Старидолски