Л ятото в кулинарията е и сезонът на най-вкусните тиквички, а то сега е в разгара си, затова потърсихме идеи за различни видове салати на receptite.com.

Салата от зеленчуци на скара

Необходими продукти:

2 тиквички

2 патладжана

2 моркова

4 червени чушки

4 с.л. зехтин или олио

За дресинга:

6 с.л. лимонов сок

6 с.л. портокалов сок

3 с.л. зехтин или олио

брашно от чесън или 3-4 фино настъргани скилидки чесън

ситно нарязан копър

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Обелваме патладжаните, нарязваме на кръгчета, посоляваме и ги оставяме да се отцедят. По същия начин приготвяме тиквичките, но без да ги белим. Нарязваме морковите и чушките на ленти. Отцеждаме тиквичките и патладжаните от водата. Поставяме ги в купа заедно с морковите и чушките. Добавяме мазнината и ги объркваме, за да се омазнят от всички страни. Печем на грил тиган, скара или плоча от двете страни. Заливаме с дресинга и оставяме салатата в хладилник поне за 2 часа. По желание към дресинга може да се добави настъргана кора от портокал.

Огнени гъби

Необходими продукти:

250 г гъби печурки

1 голяма, твърда тиквичка (цукино)

1 червена камба или 2 червени чушки

200 г заквасена сметана, 24% масленост

черен пипер, сол

1-2 с.л. лют червен пипер – смляно чили или кайен

7-8 стръка мащерка

1/4 ч.л. смлян розмарин

Начин на приготвяне:

Камбата се нарязва на ситни кубчета. Цукиното се настъргва на едро ренде. Гъбите, ако са едри, се режат на четвъртини, иначе наполовина или ако са дребни, се оставят цели. Откъсват се листенцата на половината стръкове мащерка. В силно загрят, сух тиган, се пускат кубчетата чушка. Разбъркват се периодично, докато хванат лек нагар, но са твърди. Прибавя се настърганата тиквичка. Бърка се постоянно, за да не загори. Когато масата леко се слегне (около 3-4 минути), се слагат гъбите и пак се бърка около 2 минути. Добавя се сметаната, слагат се сол, много черен пипер, розмарин, лютият пипер и откъснатите листенца мащерка. Разбърква се и се сваля от огъня. Оставя се да изстине и се слага в хладилник. Сервира се на следващия ден, гарнирано с останалите стръкове мащерка. По желание преди сервиране се покапва със счукан чесън, размит в малко олио или зехтин.

Пастет с майонеза и орехи

Необходими продукти:

около 700 г тиквички

200 г майонеза

3/4 ч.ч. смлени орехи

1/2 връзка копър

сол

чесън на вкус

Начин на приготвяне:

Тиквичките се обелват, нарязват се на парчета и се сваряват. След като изстинат, се изцеждат добре и се пасират. Към тях се добавят останалите продукти и се разбърква. Пастетът се сервира добре охладен.

Ракиено мезе

Необходими продукти:

4-5 тиквички

1/3 ч.ч. олио

пресен копър

1 глава чесън

оцет

сол

Начин на приготвяне:

Тиквичките се нарязват на филии, а те от своя страна – на пръчки. Осоляват се. Престояват 30 минути, да си пуснат водата, оцеждат се и се поставят в голяма тава. Объркват се с олиото, налива се 1 ч.ч. вода и се пекат в предварително загрята силна фурна до леко покафеняване. След като са готови, още горещи, се объркват с нарязания на ситно копър, пресования чесън и оцет на вкус. При самото объркане се получава нещо като пастет. Консумира се задължително охладено.

Разядка с моркови

Необходими продукти:

1 тиквичка

2 моркова

4-5 с.л. универсален сос

2 с.л. олио

Начин на приготвяне:

Измивате и обелвате морковите. С прибора за белене нарязвате моркова и тиквичката по дължина на тънки филийки. Загрявате олиото в тиган с незалепващо покритие. Изсипвате тънките резени зеленчуци и поръсвате със соса. Бъркате, докато зеленчуците омекнат достатъчно за консумиране.