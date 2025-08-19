О ще летни идеи от receptite.com, този път как да направим тиквичките на супа.
С чеснови крутони
Необходими продукти:
За супата:
- 1 морков
- 350 г тиквички
- 350 г сварени и намачкани картофи (или готово картофено пюре)
- 1 ч.ч. прясно мляко
- 100 г топено сирене
- 50 г масло
- сол (или подправка за супа)
- копър
- скилидки счукан чесън (или чесън на прах)
За крутоните:
- 2-3 филии хляб
- 3-4 с.л. зехтин
- сол, чесън на прах
Начин на приготвяне:
Морковите и тиквичките се настъргват и се сваряват в подсолена вода, добавя се маслото. Супата се пасира, добавят се топеното сирене и млякото и чесънът. След като сиренето се разтопи напълно, се добавят картофите (или картофеното пюре). Зехтинът, солта и чесънът на прах се смесват и с тях се намазват филиите хляб, нарязват се на кубчета и се пекат до готовност. Супата се сервира, поръсена с крутоните и подправена с копър.
Лятна
Необходими продукти:
- 1 тиквичка
- 1 глава лук
- 1 чушка
- 1 домат
- 1 морков
- 200 г кисело мляко
- 200 г сирене
- 1/3 ч.ч. ориз
- сол, копър
- 2-3 с.л. олио
Начин на приготвяне:
В тенджера с посолена вряща вода изсипваме нарязаните на кубчета зеленчуци. Прибавяме олиото и измития ориз. Вари се около 30 минути. След като свалим от котлона, натрошаваме сиренето и застройваме с киселото мляко. Добавяме ситно нарязания копър. Супата е много лека, лесна за приготвяне и идеална за горещите дни, защото може да се хапва и студена.
Зеленчукова
Необходими продукти:
- 1 тиквичка
- 1 морков
- 1 глава лук
- 1 зелена чушка
- 1 домат
- 100 г кускус
- 1/3 връзка копър
Начин на приготвяне:
Тиквичката се нарязва на кубчета и се слага в подходяща тенджера за супа. Морковът, чушката и лукът се нарязват на ситно и се слагат при тиквичката. Настъргва се доматът, слага се сол, налива се вода (около 700 мл) и се слага да ври на котлона. След като заври, се слага кускусът и се разбърква. Супата е готова след около 40 минути, след което се добавя нарязаният на ситно копър и се оставя да поври на изключен котлон.