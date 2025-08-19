О ще летни идеи от receptite.com, този път как да направим тиквичките на супа.

С чеснови крутони

Необходими продукти:

За супата:

1 морков

350 г тиквички

350 г сварени и намачкани картофи (или готово картофено пюре)

1 ч.ч. прясно мляко

100 г топено сирене

50 г масло

сол (или подправка за супа)

копър

скилидки счукан чесън (или чесън на прах)

За крутоните:

2-3 филии хляб

3-4 с.л. зехтин

сол, чесън на прах

Начин на приготвяне:

Морковите и тиквичките се настъргват и се сваряват в подсолена вода, добавя се маслото. Супата се пасира, добавят се топеното сирене и млякото и чесънът. След като сиренето се разтопи напълно, се добавят картофите (или картофеното пюре). Зехтинът, солта и чесънът на прах се смесват и с тях се намазват филиите хляб, нарязват се на кубчета и се пекат до готовност. Супата се сервира, поръсена с крутоните и подправена с копър.

Лятна

Необходими продукти:

1 тиквичка

1 глава лук

1 чушка

1 домат

1 морков

200 г кисело мляко

200 г сирене

1/3 ч.ч. ориз

сол, копър

2-3 с.л. олио

Начин на приготвяне:

В тенджера с посолена вряща вода изсипваме нарязаните на кубчета зеленчуци. Прибавяме олиото и измития ориз. Вари се около 30 минути. След като свалим от котлона, натрошаваме сиренето и застройваме с киселото мляко. Добавяме ситно нарязания копър. Супата е много лека, лесна за приготвяне и идеална за горещите дни, защото може да се хапва и студена.

Зеленчукова

Необходими продукти:

1 тиквичка

1 морков

1 глава лук

1 зелена чушка

1 домат

100 г кускус

1/3 връзка копър

Начин на приготвяне:

Тиквичката се нарязва на кубчета и се слага в подходяща тенджера за супа. Морковът, чушката и лукът се нарязват на ситно и се слагат при тиквичката. Настъргва се доматът, слага се сол, налива се вода (около 700 мл) и се слага да ври на котлона. След като заври, се слага кускусът и се разбърква. Супата е готова след около 40 минути, след което се добавя нарязаният на ситно копър и се оставя да поври на изключен котлон.