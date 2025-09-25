М аймуните са станали хора край Чирпан преди 7,24 млн. години, сочат фактите.

Поне оттогава е най-старата находка, която води до този извод и по-древна от нея не е открита.

Тюбинген

А изводът е направен от германската палеонтоложка проф. Маделин Бьоме от университета в Тюбинген. Тя изважда интересна теория, че всъщност съвременните човекоподобни маймуни и предците на човека са се разделили в еволюцията именно в Европа. И това се е случило преди около 7,5 млн. години. Във филм, излъчен по Viasat History, тя развива теорията, като изрично няколко пъти подчертава, че засега всичко е само предположения и следва още много стабилно доказване. Но изследванията сочат това.

Находката, която преобръща теориите за произхода на човека, е намерена в местността Азамака край Чирпан през 2009 г. Там е открит зъб, който с точност е датиран отпреди 7,24 млн. години. По това време земите на днешните България и Гърция са савана, а температурите са били с 4-5 градуса по-високи от сегашните, но и влажността също е по-голяма. Черно море е само едно огромно езеро. А Африка е покрита с гъсти гори и по дърветата не могат да се развият хора.

В балканските савани има разнообразни животни, като изчезнали видове слонове, хиени, жирафи, бели носорози и други типични за днешна Африка, които са обитавали тези земи. Идеята как човекът се е отделил от маймуната в саваната е още на Чарлз Дарвин. Тогава много учени са му се подигравали. Но днес това е водещата теория, която сега придобива нов смисъл. Професорката от Тюбинген отбелязва, че и на други места в Европа има намерени древни предтечи както на човекоподобните маймуни, така и на самия човек.

Питек

В Гърция през 1944 г. немският изследовател Бруно фон Фрайберг открива останки от човекоподобно. После му е дадено името грекопитек. Установено е, че то всъщност е най-древният вид човек. Към него се смята, че принадлежат и находките край Чирпан. В Африка находките са с 3 и повече милиони години по-нови. И естественият извод е как маймуната се е превърнала в човек на Балканите, а след това през Близкия изток е отишла в Африка и там са се развили различните по-нови видове хора. Те по-късно пък поемат по обратния път.

Доскорошните господстващи теории бяха как човекът е станал такъв едва преди 1 млн. години (а някои дори смятат само преди 150 000). Сега еволюцията отива до 7,5 млн. години и това би могло да обясни много неща как човекът се е развил. Разбира се, грекопитекът може и да не е директният прародител на съвременните хора, а клон, който се е изгубил в пясъците на времето, както неандерталеца.

А и това не пречи на спекулативната, но пък изкушаваща теория на конспирацията, според която извънземни дошли и се намесили в гените на хората, за да ги направят истински съвременни човеци (най-вероятно, за да им бъдат роби).

Георги П. Димитров