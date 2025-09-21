Е ва от „Тоника“ сигурно празнува годишнина от сериала „Даунтън аби“. Повечето персонажи, за жалост от прислугата, изглеждаха подобно заради викторианските си дрехи. Липсва едно боне, за да мине певицата за старша икономка и да не проверява супата от броколи за господаря си, но да му мие краката. Това са примери, хрумващи ми, гледайки в захлас дрехата. Оттук може да се маха напосоки и резултатът винаги ще е по-добър от облеченото.

Панайот, за моряк не ставаш, брат

Скъпият ми Панайот Панайотов е като участник в клип на песента „Моряците се връщат от бурното море...“. Бурно море тук са едрите моряшки райета на дреха, която не мога да определя жанрово. Това е или свенлив костюм, или напълно горделива риза, поддала се на славата на звездата и сама тя с подобни надежди. Панайотов е могъл да постави една капитанска шапка и спокойно да изпълни песента на Берова и Марчинков „Моряци, моряци, моряци...“. Междувременно препоръчвам на добрия приятел да се снабди с едноцветно сако.

Параскева и Тепавичарова - наздраве за кича

Параскева Джукелова и Ева Тепавичарова си правят лятно шоу на брега на морето. Но те са наполовина градски облечени, наполовина плажно и окото остава в недоумение да похвали или порицае избора им. На тяхно място не бих заемал подобни пози и бих синхронизирал поне прическите. Двете колежки ми причиниха безумен смях, което се стори на летищната служителка подозрително и тя нареди да извадя всичките си дрехи за проверка. Не си избра нито една, видите ли... Гаджето ми каза да спра да правя модни критики на път и ми донесе бира. Момичета, вие имате ли си бира там или да ви изпратя?

Нона Йотова да опита с шапка

Феята на струните прелива от един цвят в друг, а генерално - от един стил в друг. Днешната комбинация от панталон, блуза и чехли ми се струва старомодна, каквато мисля, е и прическата на Нона. Тя сигурно е прибрана така, за да открои обеците, но те също не са моята кръвна група. Пачуъркът в панталона е така далечен на всичко, което минава за модно, че безплатно бих дал на Йотова консултация за избора й на дрехи. Намирам, че широкопола шапка ще я избави от грижите за разнообразие в прическата.

Кастелли предсказва есента, облечена в лято

Феноменална в своите интерпретации на модата, Юлия Кастелли не спира да ни изненадва. Наричана Кралицата на диамантите от световните медии, родената в България бизнесдама представя днес оригинална визия. Тук й сътрудничи великолепен есенен пейзаж, който откроява символите на лятото - зелено и златно, подчертани в дрехата. Кастелли лети високо в представата си за естетика, заради това вероятно винаги достига звездите в пълния им блясък. Забележете обеците - още едно признание за високата самооценка на българката, номинирана за Бизнесдама на годината 2025.

Лорд Евгени Минчев