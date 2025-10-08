П реди повече от пет столетия португалски параходи достигат неизвестни до този момент за европейските мореплаватели острови.

Без да знаят, те всъщност откриват държавата Нипон, или днешна Япония. Търговците мореплаватели акостират на малкия остров Такашима, който се намира до един от големите острови Кюшу. По това време в страната върви процес на обединение и консолидация на разпокъсани отделни феодални владения, управлявани от местните владетели даймьо. Те посрещат дошлите с корабите от хиляди мили търговци отначало с подозрение, но след това са убедени от ползата в съвместното им сътрудничество и търговия. Те продължават около 80 години до наложената през 1639 г. самоизолация на Япония от останалия свят. Тя продължава два века и оказва голямо влияние върху бъдещото развитие на азиатската страна.

Токийският национален музей.

Изолация

Пагубната изолация е прекратена принудително през 1854 г., когато кораби на Военноморския флот на САЩ принуждават японското правителство да подпише Договора от Канагава, който е последван и от договори с правителството на Великобритания, Франция и Русия. С тях Япония отново се отваря за връзки с останалия свят. Следващите 100 години са период на граждански размирици и създаването на императорската институция. Отношенията на азиатската държава с Европа и Америка обаче не са прекратени. В края на 19-и и началото на 20-и век Япония постепенно се превръща в открито милитаристична настроена към съседите си държави, жадуваща да подчинява на себе си нови континентални територии от Източна Азия. Това става възможно чрез победите й във войните с Китай и Русия, в резултат на което чрез победите си Япония установява контрол върху остров Тайван, Корейския полуостров и южната част на северния остров Сахалин.

Предимствата, които Япония успява да завоюва през тези години, обаче са проиграни по времето на Втората световна война, когато застава на страната на хитлеристката коалиция. Водено от империалистически стремежи военното правителство на Япония успява да убеди императора в ползата да бъде обявена война на Китай. В резултат на това през 1931 г. японците окупират китайската област Манчжурия. А 6 години по-късно обявява война на комунистически Китай. На 7 декември 1941 г. Япония официално обявява война на САЩ.

Това е нейната най-фатална грешка. Неангажираните до този момент във войната САЩ извършват поредица от нападения над японски територии в Азия и Океания. Като последица от крайния резултат от световната война на 15 август 1945 г. Япония обявява официално капитулация и е окупирана от американски войски. Резултатите от войната за Япония са повече от катастрофални. Страната губи почти всичките свои владения извън самите японски острови, а дадените жертви сред самите японци са над 2,5 млн. човека.

Императорският дворец в Осака

Острови

Над 6 милиона японци са изгонени от завзетите територии и са принудени да се върнат на своите острови обратно. И въпреки че излиза от войната като победена, в следващите десетилетия Япония се превръща в икономическото и индустриалното чудо на света, като успява да се издигне до челната тройка на най-развитите държави и икономики в света.

Днес Япония все още продължава да е известна главно със своята икономика и индустрия. Но въпреки това туризмът също е много добре развит в Страната на изгряващото слънце.

И това съвсем не е лишено от основания. Япония е една от най-старите държави в света. Не са много българските туроператорски агенции, които предлагат екскурзия до Япония, но такива все пак има. Някои от екскурзиите са съчетани с такива до Южна Корея, а други са само до Страната на изгряващото слънце. Тъй като дестинацията е доста отдалечена и екскурзията е за минимум 10 дни, а някои предлагат 14 и 20-21 дни. И това е нормално тъй като два от дните всъщност минават само в самолетни пътувания. Пътуването дотам се извършва чрез директен полет от Истанбул и кацане на централното летище на Токио. От японската столица започва и вълнуващото и незабравимо посещение в страната на гейшите, цъфналите вишни, сакето и сушито.

Токио е не просто най-големия град в Нипон, а и един от най-големите мегаполиси, като Голямо Токио е признато за най-големия метрополен регион в света с над 42 млн. души. Неслучайно Токио е определян като един от трите водещи центъра на световната икономика заедно с Ню Йорк и Лондон. А през 2012 г. Токио е обявен за най-скъпия град за чужденци в света.

Кварталът на забавленията Шинсекай

Забележителности

За разлика от Киото и Осака Токио не е сред древните японски градове. Но в него има исторически забележителности, които трудно могат да бъдат обходени в рамките само на 1-2 дни. Едно от най-посещаваните места е Императорският дворец, който представлява комплекс, включващ както основните дворцови сгради, така и допълнителните такива. Посещенията в самия дворец и покоите на императорите са разрешени, но въпреки това туристите могат да се насладят на архитектурата на комплекса. Туристите имат достъп до външния източен парк, вътрешния двор, наблюдателната кула и до каменните мостове от времето на шогуната. Сред императорските обекти е и храмът на император Мейджи, който е гробница и най-голямото шинтоистко светилище в столицата Токио. Храмът е заобиколен от огромна градина, а на територията му се намира съкровищницата с лични вещи на император Мейджи. Във външната градина има Сватбена зала, където и днес се провеждат шинтоистки брачни церемонии, и картинна галерия, в която се съхраняват ценни стенописи, пресъздаващи живота на императорското семейство. Тук на всеки турист се дава индивидуален лист, върху който е изписана бъдещата му съдба. Сред храмовете, които не бива да бъдат пропуснати, е и величествената пагода Йозо-дзи, която няколко пъти е била разрушавана и местена на различни места. На територията на храма има и едно доста интересно гробище, посветено на неродените деца на Япония.

Музеи

Един от интересните обекти е и Музеят от епохата Едо, разположен върху площ от 30 хил. кв. м. В него са представени експонати, пресъздаващи миналото, настоящето и бъдещето на Япония. Друг музей е Шитамачи, който показва как са живели богатите хора в Токио от 17-и век до днес. Няма как да бъде подминат и Музеят на изкуствата Мори, който се смята за най-високо разположения музей, намиращ се на последните етажи на 238-метровата кула „Мори“. В колекцията му преобладават експонатите на съвременното изкуство. В Токио има и Национален музей на западното изкуство, в който се съхраняват колекции от европейски майстори на четката от Средновековието до ХХ век. В Токио се намират още и Националният музей на природата и науката. И, разбира се, Националният музей на Токио, един огромен исторически център с над 120 хил. експозиции. В Музея на бъдещето пък се представя работата на робота хуманоид Асимо. Друго интересно място е районът Асакуса. В него се намират много културни и архитектурни шедьоври, сред които будистките храмове Сенсоджи и Демпоин, древната порта Каминаримон, паркът Сумида и търговската улица Накамисе. За любителите на спокойствието подходящо е посещението на многобройните градини като Хапоен, Хамарикю и парка Шинджуку Гьоен, в който е представена симбиоза между японски, английски и френски градини.

Интересно е и светилището Ясукуни, което има и собствен исторически музей. Два пъти в годината тук се провеждат фестивали, на които присъстват и членове на императорското семейство. Интересна за европейците е и православната катедрала, в която службите са на японски език, но участие в тях вземат християни от цял свят. Един от символите на Токио е Мостът на дъгата, огромен висящ мост, който свързва града с изкуствено създадения остров Одайба. Мостът е дълъг 900 м, висок е 120 м и е на два етажа, като на него има разположени и няколко площадки за наблюдение.

Квартал

Няма как турист да е бил в Япония и да не е посетил класическия театър „Кабуки Кабукидза“. Той се намира в токийския квартал Гинза до главната търговска улица. Първата сграда на театъра тук е построена през 1889 г., но през годините няколко пъти е разрушавана. Съвременният театър побира около 2000 зрители.

Освен културно-историческите забележителности Токио има и достатъчно атракции за любителите на съвременността и модерното. Един от тези обекти е и кварталът Кабукичо.

Той може най-лесно да бъде определен като Квартала на червените фенери на Токио. В него има много сексшопове, игрални зали и казина, съчетани с луксозни хотели. Кварталът тук оживява обикновено след 18,00 ч., когато отварят и повечето кръчми и ресторанти. За любителите на интензивния нощен живот е улицата Шунджуку, където във всяка втора къща има бар или кръчма, като тяхната бройка е над 200. Мястото е известно още и като Квартала на нощния живот. Задължителна за посещение е и Омотесандо, една от най-известите улици не само в Япония, но и в света. Наричана е още японската „Шан-з-Елизе“ заради офисите на множеството офиси на най-известните модни къщи в света.

За любителите на спорта огромен интерес определено ще представлява и известната като стадион „Сумо“ закрита спортна арена. На нея се провеждат състезанията по сумо, бокс и борба, както и музикални представления.

Интересен както да децата, така и за възрастните е и „Токио Дисниленд“ , разположен върху площ от 450 хил. кв. м. Друг музей, подходящ както за възрастните, така и за децата е и Музеят на студио Гибли. В него са представени основно анимационни герои. Не бива да се пропуска и токийският зоопарк, в който са представени над 400 вида животни. Сред тях са и обявените за защитен вид тигри от остров Суматра, гигантски панди, бели мечки и други четириноги, влечуги и птици.

111

Интересна е централната жп гара на Токио, която е на 111 години. В нейния район има десетки подземни и наземни съоръжения, магазини, ресторанти, магазини за сувенири, супермаркети и болници и дори салони за красота. Оттук тръгва и високоскоростният влак Шинкансен, който пътува по линията Токио – Осака. Качваме се на бързия влак и от Токио се отправяме за Осака, третия по големина град в Япония с население от 2,7 млн. души. Пътуването до Осака обаче ще бъде представено в следващото издание на рубриката „Маршрути“. Осака е разположен на остров Хоншю, на устието на река Йодо. Това е историческата столица на Япония. Заради късното откриване на тази страна от европейците е трудно да се каже кога е основан градът. За пръв път името му се споменава през 1494 г. По това време градът е столица на държавата на император Котоку, а името му е Нанива но мия. В края на 15-и век будисти изграждат тук лагер и строеж на храм върху руините на стария императорски дворец. Храмът съществува 10 години, след което е съборен по нареждане на владетеля Тойотоми Хидейоши, който издига на неговото място своя дворец Осака. Това е един наистина внушителен архитектурен комплекс, който обаче е обречен да изтърпи превратностите на времето. От 17-и век дворецът е сполетяван от различни катаклизми – военни атаки, пожари, земетресения. Реставриран е през 1931 г. Сред интересните места за посещения е и кварталът Шинсекай, който връща туриста в 80-те години на миналия век. Според туроператорите това е междинна връзка между дървените къщички на старинна Япония и небостъргачите от метал и стъклобетон. За любителите на природата подходящ е паркът Мину. Там посетителите могат да се разхождат сред градини, водопади, потоци и мостове. Осака е град, приличащ на Венеция със своите канали. Един от най-известните е каналът Доторомби, по който обаче вместо гондоли се движат лодки и корабчета. В Осака се намира и един от най-големите аквариуми в света Кайюкан, който се обитава от 30 хил. водни обитатели. Няма как едно посещение на Осака да не мине и през кулинарите кухни. Куромоно Ичиба е кулинарното сърце на Осака. Всъщност това е открит пазар за плодове, зеленчуци, месо и морски деликатеси.

Осака от птичи поглед

Осака

Единствено в Осака туристите с повече финансови възможности могат да си позволят да отседнат в първия в света хотел със стаи капсули. Това пести място, но е доста неудобно за любителите на лукса и удоволствията, тъй като в миниатюрната стая има място за легло, маса, стол и това е. Санитарните възли са общи, но това не притеснява потребителите.

Едно от интересните места за забавление в Осака е увеселителният парк „Юнивърсъл Студиос Джапан“, посещаван от над 8 млн. туристи на година. Тук гостите ще попаднат в света на някои от най-известните холивудски продукции от последните години като „Джурасик парк“, „Хари Потър“, „Челюсти“ и др. екранизации. Небостъргачът Умеда е сред седемте най-високи сгради в Осака. Интересно място за посещение е и Музея на виното. Освен него в Осака има още и музеи на ориенталската керамика, модерното изкуство, съвременната наука и градски исторически музей.

Пътуването из загадъчната история и тайните на съвременна Япония продължава следващата седмица отново на страницата „Маршрути“ на вестник „Телеграф“.

Иван Първанов