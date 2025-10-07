П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че рапърът и музикален продуцент Шон „Диди“ Комбс се е свързал с него с молба за помилване, след като беше осъден по две обвинения, свързани с проституция.

„Много хора са ме молили за помилване“, каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. „Аз го наричам Пъф Деди — той също ме помоли за помилване.“

Представител на Комбс отказа коментар по думите на Тръмп. Миналия петък Комбс беше осъден на над четири години затвор, като ще му бъдат признати 12-те месеца, които вече излежа в център за задържане в Бруклин след ареста през септември 2024 г. Освен това съдът му наложи и глоба от 500 000 долара.

Адвокатите на Комбс заявиха пред Ей Би Си Нюз, че обмислят обжалване на присъдата, тъй като според тях съдията е наложил наказание четири пъти по-тежко от поисканото и се е позовал на недоказани обвинения, които не са били включени в осъдителната присъда.

Изказването на Тръмп дойде, след като той беше запитан и за възможно помилване на Гислейн Максуел, дългогодишна сътрудничка на Джефри Епстийн. Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Максуел срещу нейната осъдителна присъда за трафик на хора, без да посочи мотиви.

„Ще разгледам въпроса. Ще обсъдя това с Министерството на правосъдието“, каза Тръмп.

Максуел в момента изтърпява присъда за участието си в схемата на Епстийн по вербуване, подготвяне и сексуално насилие над непълнолетни момичета.

*Източник: БГНЕС