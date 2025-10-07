М лада жена забременя по време на бременност, износи всички бебета и ги роди едновременно и. Това сурперлядко явление

Суперфетацията се определя като възникване на второ зачеване по време на текущата бременност. Това означава, че жената може отново да зачене, докато вече носи бебе в утробата си, в резултат на което се появяват два или повече плода на различни етапи на развитие.

Това е изключително рядко явление, толкова необичайно, че досега в света са документирани само 14 случая.

Сред тях е Ди Мишел, фризьорка от Питсбърг, която е родила три момичета едновременно, но те не са съвсем класическите тризнаци.

Истории като тази са толкова редки, че когато се случат, неизбежно попадат в заглавията на вестниците. А именно, тялото на жена, която е в различно състояние, преминава през хормонални промени, които правят почти невъзможно забременяването, докато ембрионът вече расте в матката.

През този период яйцеклетките спират да се произвеждат, но ако възникне феномен, известен като суперфетация, яйчниците продължават да ги произвеждат и освобождават.

Бременност в средата на бременността? Да, все още е възможно.

Досега са регистрирани само 14 случая. По-вероятно е да бъдете ударени от метеорит. Когато настъпи суперфетация, т.е. зачеване на друг плод, в стомаха на майката се развиват две бебета, два близнака с различна гестационна възраст (периодът на развитие по време на носене на ембриона). Симптомите могат да бъдат подобни на тези, които се появяват по време на типична бременност, което затруднява разпознаването на това явление без медицинска намеса.

В допълнение към обичайното сутрешно гадене, се наблюдават и умора (която се засилва в този краен случай), по-изразена чувствителност на гърдите, неприятни болки в областта на стомаха (защото матката се разширява)... Във всеки случай, ако има по-интензивни болки, кървене и някакви признаци на инфекция, е необходимо спешно да се потърси помощ от специалист.

Именно поради тези причини Ди Мишел била принудена да отиде на лекар. Около десет дни след като тестът показал, че е в различно състояние, тогава 20-годишната фризьорка от Питсбърг почувствала силна болка. Тя се страхувала, че може да има спонтанен аборт, но ултразвукът показал нещо друго - че има още два плода, които се развиват независимо от първия.

Така че общо три бебета са расли в корема ѝ. А тя и годеникът ѝ чакаха само едно... Новината ги зарадва, но и изненада, защото означава, че ще трябва да си направят различен график и да реорганизират целия си живот отново.

Също така, лекарите ги предупредили, че няма да са класически тризнаци . Тъй като бебетата растат на различни етапи, те може да нямат еднаква кръвна група, тегло, черти...и прочие.

Бременността протекла нормално, без никакви проблеми, до 32-рата седмица, когато Ди се събужда една сутрин от силна болка. Краят на осмия месец, твърде рано... Момичетата бързали да се появят на бял свят. Жената ражда с цезарово сечение, което е най-малко рисковият вариант в тази сложна ситуация. За щастие всичко завършва благополучно.

Бременността протича нормално, без никакви проблеми, до 32-рата седмица, когато Ди се събуди една сутрин от силна болка. Краят на осмия месец, твърде рано... Момичетата бързаха да се появят на бял свят. Мама трябваше да роди с цезарово сечение , което беше най-малко рисковият вариант в тази сложна ситуация. За щастие всичко завърши благополучно.

Малко по-късно в семейството се ражда и момченце...вече след "нормална" бременност...