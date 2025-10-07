Н иколета Лозанова за пореден път затвърди защо остава сред най-желаните жени в родния шоубизнес. Бившата плеймейтка предизвика вълна от възхищение, и дори леко сърцебиене, у представителите на мъжкия пол с последните си секси снимки в Instagram.

Красавицата очевидно се наслаждава на дъждовното октомврийско време от уюта на дома си, тъй като последния й пост е придружен от думите: „Let it rain …🌧️“. В него тя позира почти гола, а фокусът пада върху бразилското й дупе. Отличителна черта, която феновете ѝ добре разпознават и не пропускат да коментират.

Само минути след публикуването, кадърът събра хиляди харесвания. Основно от мъже, които не крият възторга си от перфектните форми на НиЛо.

