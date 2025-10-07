Ч рез взимането на отпечатъци от пръстите и дланите ще се търсят генетично заложени причини за появата на аутизма при деца в нов Център с лаборатория за изследвания.

Той бе открит вчера към Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“ в присъствието на официални гости, студенти и медии. Създаването на центъра е последваща стъпка в стратегията на декана проф. Милен Замфиров за активни проучвания към ФНОИ, свързани с причините за аутизма.

В оборудваната с базова висококачествена апаратура лаборатория ще се извършват и изследвания на клетъчно ниво на молекулни механизми, засягащи развитие на симптоматика, характерна за аутизма. Новооткритият център цели и да консултира семейства с деца с аутизъм. Лабораторията към него ще бъде база за бъдещи научни проекти, сътрудничества между различни научни направления и международни партньорства. В нея ще бъдат привлечени млади изследователи, а студенти и докторанти ще могат да я използват за придобиване на практически опит.

Генетично

По-рано тази година, заедно с екипа си, проф. Замфиров публикува и няколко важни изследвания по темата. Резултатите от едното проучване силно подкрепят хипотезата за генетичната основа на аутизма и отварят нови възможности за персонализирана медицина, ранна диагностика и насочени терапии.

ЗДРАВЕ с Телеграф: Наши учени разкриват генетиката на аутизма

„Различни политици се включват в темата, но нас, учените, се пада да продължим стъпка по стъпка да търсим причините за аутизма, което е и една от нашите основни цели. Имаме подкрепа както от министерството, така и от университета. Педагозите, които обучаваме, трябва да са наясно с генетиката на заболяването“, обяви проф. Замфиров и изтъкна успешното партньорство с института GATE, който се занимава с изкуствен интелект и обработка на данни.

„С възможностите на изкуствения интелект ние може да се включим този проект и да анализираме събраните данни, за да се види, че всъщност състояния като тези при аутизма е имало и преди появата на някои медикаменти и ваксини, които несправедливо са сочени като причина за развитието на аутизъм“, коментира и проф. Анастас Герджиков – председател на УС на института GATE и бивш ректор на СУ, който бе гост на откриването на центъра заедно със зам.-министъра на образованието Наталия Михалевска.

Подход

„Тук виждаме един футуристичен и мултидисциплинарен подход към проблема и към това наше предизвикателство в педагогиката. Оценявам това, че в този факултет на Софийския университет се развива иновативност в преподаването, с която се дава шанс на всяко дете да бъде не само подкрепено, а да бъде включено в нашата образователна система. Само това е начинът да не бъдем формални във включването и подпомагането на децата, които имат нужда“, обяви представителят на МОН.

ЗДРАВЕ с Телеграф: Откриват център за хора с увреждания

Наталия Михалевска обърна внимание и на това, че от министерството настояват да има качествени и количествени оценки за работата на ресурсните учители, които без определени знания да не могат да се развиват. „Нашите усилия са насочени към това приобщаващото образование да не бъде само в задължителните часове, но с нужното подпомагане да се осигури целодневна организация за работа с такива деца“, добави Михалевска. Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев също приветства откриването на центъра.

Метод

„Неинвазивното изследване е по-външни белези, които се експресират, когато има мутация. Това, което проф. Замфиров планира да прави като такъв метод в лабораторията, е едно популационно статистическо изследване, което използва дерматоглификата, науката, която се занимава с отпечатъците на пръстите и дланите, за установяване на унаследяването на тези отпечатъци. Това е помощен метод за диагностика на аутизма. Децата ще оставят по определен начин отпечатъци. При деца с големи генетични преустройства има определени дерматоглифски рисунъци на дланите и ходилата. Те са характерни за голяма група генетични заболявания. С този допълнителен метод за диагностика чрез отпечатъците може да се установи дали въпросното дете спада към рисковата група за наличие на аутизъм. Това не е прецизен диагностичен метод, но може да насочи към извършването на такъв, който представлява генетично изследване и изисква взимането на кръв“, разясни пред „Телеграф“ и доц. Людмила Беленска от катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ към Медицинския факултет на СУ.

„При всички случаи има силен генетичен компонент при проявата на аутизма. Опитваме се да покажем допълнителни изследвания, за да видим дали това е така. Имаме такива по отношение на лаймската болест например, която имитира симптомите на аутизма и идеята е да разберем какво го провокира и предизвиква. Това е последното заболяване от областта на специалната педагогика, за което не знаем причините, които го предизвиква, и затова се насочваме в тази посока“, каза още проф. Замфиров.

Синергия

„Синергията и по-задълбочената свързаност между медицинския и педагогическия аспект е крайно важна. Те не могат да бъдат разделени. В един момент се оказва, че медицинските специалисти си правят своите изследвания, без да имат връзка с педагозите, които работят с такива деца. Затова ние се опитваме да осигурим тази контактна зона. Когато се разбере, че детето не е с аутизъм, защото понякога може и да се обърне диагнозата, значи консултираме, че терапията трябва да е в друга посока. Ако родителите смятат, че не е, а се окаже, че става въпрос за аутизъм, тогава се започва друг тип терапия и работа с детето.“

ТРЕВОЖНО: Все повече деца в САЩ страдат от аутизъм

„Самата идея на лабораторията е много хубава, защото ще запознае съвременните студенти и докторанти, които са в дисциплините за приобщаващо образование, с науката. Трябва най-различните конспиративни теории или стари схващания за аутизма да бъдат изкоренени. Защото самите професори, които преподават на тези специалисти, понякога са убедени в неща, които не са реални, като например, че ваксините предизвикват аутизъм. Моята дисертация е по имунология и мога да кажа, че самите ваксини няма как да предизвикат аутизъм. Но... Има една вратичка и тя е свързана с тези хора, които имат определена предразположеност към дисфункция на нервната система, поставянето на ваксина може да утежни това нещо. И когато детето е малко и то трябва да натрупва знания, умения и навици, това е критичният момент. Затова е добре тази предразположеност да се установи навреме с генетични изследвания“, добави и доц Беленска.

Психолози и логопеди ще консултират децата

Проф. Замфиров ръководи екип от специалисти, който извършва проучванията на механизмите на проява на разстройствата от аутистичния спектър. Този екип е ангажиран и с активностите на лабораторията към центъра. Също така висококвалифицирани специалисти от ФНОИ ще отговарят за работата на консултативните кабинети, в които ще се провежда психологично и логопедично консултиране на деца с аутизъм. Центърът с лаборатория за изследване на аутизма се открива след ремонт на сградата, в която се помещава, протекъл през летния сезон. Сградата е на две нива, като на първо ниво се помещават консултативните кабинети, а на второ – лабораторията.

Людмил Христов