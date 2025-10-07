М ладият пчелар Владимир Кънев, който се грижи за 250 кошера в Предбалкана в района на Павликени, стана биофермер на България. Той научи, че е отличен по време на Биофеста във Велико Търново, а наградата му връчи лично министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Владимир Кънев толкова бе изненадан, че са посочили именно него, че в първия момент се смути и не успя да благодари от вълнение. „Никога не съм допускал, че ще посочат именно мен за такова отличие“, сподели по-късно пред „Телеграф“.

Троян

Тази година за първи път бяха връчени награди от Министерството на земеделието на най-грандиозния досега Биофест в старата столица. За това, че ще има отличия не знаеха дори и от браншова асоциация на биопроизводителите. Организаторите коментираха, че са предпочели да запазят в тайна до последния момент и това да бъде приятната изненада.

Целта е била да бъдат извадени на преден план хора, които до този момент са стояли поради скромност в сянка и така да им дадат криле и да ги вдъхновят да продължат. Приза „Най-добро биопредприятие“ получиха Христо Близнаков и Павел Желязков от фирма „100 Процента Био“. Община Троян пък получи грамота за иновативен подход в детското хранене чрез въвеждане на натурални биопродукти, които общината отглежда в собствени полета и оранжерии. Те не са сертифицирани като био, защото общината не може да се регистрира като земеделски производител, но са отгледани по всички правила на биологичното производство.

Своге

Община Своге пък получи награда за осигуряване на широк достъп до биопродукти в детското, училищното и социалното хранене през 2025 г., а „НАТЮР БГ „за реализиран най-добър биомаркетинг със своите солети и енергийни барчета.

Приза „Област с най-много биопроизводители“ получи област Бургас, където са регистрирани 396 оператори, които се развиват в различни области на земеделието, включително има и биоферма за миди.

Медът с акация сваля холестерола

Кошерите на Владимир Кънев са в много чисти райони в землищата на селата Дебелцово и Йогла, разказа по-късно той пред „Телеграф“. По това време пред щанда му се тълпяха хора, които и опитваха от различните видове мед, а познавачите заявиха, че е много качествен. Самият Владимир просто се усмихваше и не правеше реклама на продуктите си, но отговаряше обстойно и очевидно честно на въпросите, които му задаваха. Той не се оплака от годината, напротив, според него 2025 г. е била много добра за меда и пчелите, защото е имало валежи и като цяло немного високи температури с изключение на летните жеги. Той предлага основно мед тип пролетен и летен букет, както и липов. Владимир обясни, че липовият е характерен със своя аромат и подходящ за хора с дихателни проблеми. Пролетният съдържа основно акация, а в летния букет има мащерка и бял трън и други ливадни билки. Липата и пролетният букет издържат доста време, преди да се захаросат, пролетният букет, който е с преобладаваща акация, е подходящ за хора с висок холестерол.

Младежът се занимава с биопчеларство от 2015 г., но всъщност се учи на този занаят от дете. Дядо му е бил пчелар, след това го наследява баща му, а щафетата поема внукът. Медът, който продава, е 14 лв. за буркан. Той предупреждава клиентите си, че медът е биостимулант, но не е е лекарство.

Светлана Трифоновска