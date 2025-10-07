Б ившият вътрешен министър Цветан Цветанов е имал своя история в стил "Мата Хари". Лидерът на "Републиканци за България" разкри набързо опита да му бъде спретнат компромат преди години, докато беше в изпълнителната власт в подкаста "На гости с Братята" Ано и Ванката, предаде Lupa.bg.

Цветанов разказа, че е имал случка, в която му пратили момичета в стаята, но той успял да избегне компромата.

"Имал съм подобни ситуации, в които искаха да ме вкарат. Не позволих.", каза Цветанов. На въпроса дали са му пратили момиче, той отвърна: "Да, нещо подобно.".

Бяхме на едно място, където имаше няколко стаи.

Ние сме на обиколка, ще правим вечеря, две часа ще е вечерята. И изведнъж всичко изчезна и аз си казах да ида да си починта малко", разказа ексминистърът.

Влизам вътре в стаята – гледам две момичета, на възрастта на дъщеря ми, чакат.

Викам им: Вие чувате ли се? Виждате ли се? И си слязох долу", допълни той.

Така се провалил опита да изкушат "железния" бивш шеф на МВР. Но впоследствие разбрал, че тъкмо там, където бил, е място, където се документира всичко. Цветанов обаче не конкретизира къде точно се намира "капанът".

Естествено, че целта било в един момент това да бъде компромат, отсъди Цветанов. И добави нещо важно:"Всичките, които познавам от елита, са минали оттам.".

Само обясни, че на въпросното място, вероятно хотел, имало няколко стаи, където има видеотека за всички - дори за премиери и министри.