О т днес, 7 октомври, Република Северна Македония е с една стъпка по-близо до Европа, тъй като вече е част от SEPA, единната зона за плащания в евро.

Както беше обявено от Министерството на европейските въпроси на Северна Македония, това дава възможност на македонските граждани и компании да извършват и получават плащания в евро до и от страните членки на SEPA при същите условия, както в ЕС.

„Днес, с началото на практическото приложение за по-лесни, по-бързи и по-евтини транзакции в евро, Северна Македония официално стана активна част от европейското платежно пространство, което е важна стъпка за подобряване на интеграцията с единния европейски пазар“, посочва министерството.

Присъединяването към SEPA е, както беше посочено, част от дейностите в рамките на Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани, който има за цел да ускори икономическата интеграция на страните от региона с ЕС чрез увеличен достъп до единния пазар, насърчаване на инвестициите и подобряване на финансовите услуги.

Министърът на финансите на Северна Македония Гордана Димитриеска-Кочоска заяви, че Европейският платежен съвет е одобрил заявленията на девет македонски банки в платежната схема за кредитни преводи, работещи в SEPA, като се очаква останалите три банки да се присъединят до края на годината.

„Това означава, че страната на практика става част от Единната зона за плащания в евро, което ще даде възможност на гражданите и фирмите да извършват плащания в евро по същия начин, както в страните от Европейския съюз.

Очаква се членството в SEPA да донесе множество ползи за гражданите, фирмите и икономиката като цяло“, каза Димитриеска-Кочоска.

Тя посочи, че се очакват по-бързи, по-безопасни и по-евтини трансгранични плащания в евро и че това е особено важно за македонската икономика, която се характеризира с висока степен на търговска отвореност и голям обем трансгранични плащания.

„Следователно потенциалът за спестяване на разходи, за подобряване на ликвидността и за повишаване на конкурентоспособността на компаниите е голям. Това може да играе значителна роля в процеса на по-нататъшна търговска интеграция, ускорен икономически растеж и намаляване на разликата в доходите с ЕС“, заяви Гордана Димитриеска-Кочоска в писмено изявление.

Заявлението за присъединяване към SEPA беше подадено от Северна Македония на 10 юли 2024 г. и това искане беше прието от Европейския платежен съвет на 6 март 2025 г.

Регионът на SEPA включва 41 държави в Европа.

*Източник: KURIR