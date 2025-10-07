Ж ители на столичния квартал „Бенковски“ се готвят за протест.

Причината - безумни скорости от по над 100 км/ч по оживения булевард „Лазар Михайлов“.

Никой не успява да контролира джигитите, които се блъскат в стени и отнасят улични стълбове, а потърпевшите след поредната катастрофа се жалват.

Живущите от години настояват за легнали полицаи.

„На 11 септември 2023 г. беше пометен автомобила на баща ми от пиян шофьор, а оградата ни също беше разрушена. Преди години на същия булевард имаше смъртен случай на младо момиче, а на 31.12.2022 г. шофьор помете три коли и щеше да погуби два живота”, каза потърпевша.

„Легналите полицаи бяха неприложими, но вече могат да се построят. Абсолютно съм съгласен с хората. Подал съм молба за скоростни камери, защото булевард „Лазар Михайлов” наистина се ползва за писта, най-вече през нощта. Тук трябва да се направи един нов проект за пътната обстановка и затова ще подадем молба към Столична община”, посочи кметът на район „Сердика” Момчил Даскалов.

Източник: NOVA