К омпанията Radia обяви програмата WindRunner за „ултра голям военно-транспортен самолет“ (ВТС), който да реши проблема с извънгабаритния въздушен транспорт на САЩ и съюзниците им.

Схема на превоз на 6 тежки вертолета CH-47 Chinook

Оптимизиран по отношение на обема, а не на теглото, WindRunner („Вятърен бегач“) ще доставя неразглобени, готови за мисия системи до локации с неподготвени писти, ускорявайки бързото бойно разполагане и давайки опции на командването. Плановете на Radia е самолетът да е готов за изпитания още през 2030 г. За целта при неговото създаване ще бъдат използвани вече сертифицирани системи и компоненти, което ще съкрати времето за проектиране и производство на прототипите.

Мобилност

„Стратегическата мобилност „купува“ време и пространство. WindRunner е проектиран да премества цели системи, като радари с голям обсег, конвертоплани, цели ескадрили изтребители и хеликоптери, мобилни болници и други извънгабаритни активи до предни оперативни бази, без разглобяване, без специална инфраструктура и без забавяне на операциите. Ние не заместваме легендите на военно-транспортната авиация, които оперират успешно в продължение на десетилетия, ние ги подсилваме с комерсиален капацитет, който може да се ползва, когато и където командирите имат нужда по целия свят“, заяви Марк Лундстром, основател и главен изпълнителен директор на Radia.

Защо

Преместването на настоящо и бъдещо големогабаритно въоръжение и оборудване с най-големите днес западни ВТС - C-5, C-17 или A400M, изисква разглобяване, сглобяване и специализирани съоръжения. Тази невъзможност за преместване на напълно сглобен товар увеличава уязвимостта и усложнява логистиката в инфраструктурно ограничени региони с бойни действия, където обикновено действат американските и съюзническите сили.

Графика, сравняваща (отгоре надолу) размерите на WindRunner, C-5, C-17 и C-130J

Авторът лично бе свидетел как през 2003 г. при разгръщането на мисията на НАТО ISAF в Афганистан на летището в Кабул всеки ден кацаха по 4 ВТС Ан-124 на руско-украинската авиокомпания „Волга-Днепр“, които превозваха контингентите на отделните участници, тяхното въоръжение, техника и оборудване. Представителите на НАТО се питаха как, ако не бе свършила Студената война и нямаха достъп до Ан-124 „Руслан“, биха осъществили тази мащабна логистична операция, при която абсолютно всичко, от тоалетната хартия, през 250 000 литра вода за пиене на ден до муниции и тежка военна техника трябваше да се доставят до една съсипаха от 15-годишна гражданска война отдалечена и изолирана географски държава, с почти нулева инфраструктура.

Стартъп

Radia, американска стартъп компания от Колорадо, започна да разработва WindRunner през 2016 г., за превоз на огромните лопатки на ветрогенераторите. Така изначално това е самолет с двойно предназначение. Сега Radia обяви трансформирането на WindRunner, най-големия в света самолет, във ВТС за извънгабаритни товари на Пентагона. Въпреки че са публикувани само рендери на новия самолет, Radia обяви партньорство за научноизследователска и развойна дейност с Пентагона. Наличните компютърни графики показват, че WindRunner ще бъде с няколко пъти по-голям вътрешен обем от гиганта C-5 Galaxy, който в момента е най-големият ВТС на ВВС на САЩ. WindRunner ще е ултраголям ВТС, предназначен да запълни празнината в капацитета за транспортиране на извънгабаритни товари на САЩ и съюзниците им. Проектиран е да предостави максимален вътрешния обем, а не маса на полезния товар. Дизайнът ще позволи да бъдат превозвани цели системи без разглобяване, което би било изключително полезно за транспорт до отдалечени региони с нулева инфраструктура в условията на военно противопоставяне. Нещо безценно за гъвкаво бойно използване и разпределено базиране, с акцент върху способността за снабдяване и поддържане на операции далеч от развита инфраструктура.

Разтоварване на грунтова полоса на ЗРК с голям обсег MIM-104 Patriot

Историята

Производството на гигантския ВТС C-5 Galaxy започва през 1968 г., а последният е построен в годината, в която Студената война приключи - 1989 г. Производството на единственият друг голям ВТС - съветският Ан-124, бе прекратено през 2004 г. Така много по-малкият китайски ВТС Y-20 е най-големият транспортен самолет в света, произвеждан серийно днес. Според Radia новият стратегически ВТС ще има вътрешен капацитет от над 6800 m3, което e приблизително 7 пъти повече от обема на C-5 и 12 пъти повече от обема на C-17. Това би трансформирало изцяло логистиката на САЩ и съюзниците им и ще е изключително жизнено необходимо особено на Индо-Тихоокеанския регион, където се очаква логистиката да бъде силно усложнена както поради усъвършенстваните китайски възможности за прекъсването й, така и поради огромните разстояния от континенталната част на САЩ.

Търбух

Новият ВТС ще може да транспортира едновременно 12 бойни вертолета AH-64 Apache (срещу 2 Apache с C-17) или 6 тежки транспортни вертолета CH-47 Chinook или по 4 конвертоплана CV-22 Osprey/изтребителя F-16/СТЕЛТ изтребители F-35C. WindRunner ще може да оперира от приблизително 1800-метрови грунтови писти, подходящо за операции в отдалечени и слабо развити инфраструктурно региони. Самолетът ще има значително по-малък максимален полезен товар от 72,6 t спрямо от 130 t на C-5 и 150 t на Ан-124. Дизайнът ще наблегне на много по-голям вътрешен обем, позволявайки транспорта на напълно сглобени самолети. За сметка на това новият ВТС ще бъде по-малко подходящ за превоз на голямотонажни пратки, като основни бойни танкове. Размерите на самолета са впечатляващи - дължина 108 m, широчина 10 m, разпереност 80 m и височина 24 m. Това би направило WindRunner по-голям от „Антонов“ Ан-225 Мрия, единствения гигантски товарен самолет на СССР с 6 двигателя. Ан-225 бе най-големият самолет в света, но бе унищожен по време на войната в Украйна през април 2022 г. С максимален полезен товар Windrunner ще лети на разстояние от 2222 km, малко от 2500 km на F-35C и 5110 km на C-17.

Предимства на гиганта

WindRunner ще оперира там, където другите не могат - кратко излитане и кацане от 1800 m грунтови писти, давайки достъп до засегнати от бедствия места, недостъпни за конвенционални самолети/вертолети;

- Напълно съвместим със стандартното наземно оборудване - не са необходими специализирани товарачи или друго оборудване;

- Минимизира общия брой летателни часове, защото премества цели системи по-бързо, намалявайки нуждата от дозареждане във въздуха и разходите и излагането на смущения и/или атаки;

- Гъвкавост на мисията - подходящ за бойна поддръжка и мобилност на НАТО, арктически операции и бърза хуманитарна помощ при бедствия.

WindRunner е проектиран да допълни настоящите незаменими флотилии от ВТС относно техните способности за транспорт на извънгабаритни товари. Чрез разтоварване на логистиката на мисии, доминирани от обема, WindRunner ще осигури свобода на маневрирането в Индо-Тихоокеанския регион, Арктика и Европа.

Димитър Ставрев, военен експерт