Ж елаещите да се доберат до противогрипна ваксина се записват в листа на чакащите, показа проверка на „Здраве с Телеграф“. Доставки са предвидени за около 30 септември по данни на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Пенсионери

Около 100 хиляди противогрипни ваксини повече ще бъдат доставени у нас спрямо 2024 година. Според Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставката на 580 хиляди ваксини срещу грип. По-голямата част от тях ще бъдат предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа.

Също така се очаква у нас да пристигнат и повече назални ваксини, използвани за деца над двегодишна възраст. Предвиденото количество от тях е 15 хиляди дози, което е с 5000 повече спрямо предходната година.

Ваксините срещу сезонен грип са препоръчителни за всички над шестмесечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), членове на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип, поради имуносупресивни състояния, трансплантация и др.

Когато се поставя ваксината, човек не трябва да има температура. Две седмици след поставянето й до създаването на достатъчно напрегнат имунитет човек трябва да се пази от заразяване от грип.

Имунитет

Октомври е най-подходящият месец за поставянето на ваксина за следващия сезон – 2025/2026 година. Така организмът след 2-3 седмици изгражда антитела, които да осигурят протекция срещу циркулиращите грипни щамове. Месеците ноември, декември, както и първата половина на януари, също са подходящи за поставяне на ваксината, защото обикновено най-бурното разпространение на грипните вируси е през януари, когато е пикът, обясняват специалистите.

Новото тази година е, че експертите на Световната здравна организация препоръчват три ваксинални щама в масовата ваксина.

Милена Димитрова