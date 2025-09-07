В одещ лекар предупреди, че две от най-често приеманите болкоуспокояващи без рецепта могат да изложат хората на риск от стомашни язви, чернодробна недостатъчност и увреждане на бъбреците.

Д-р Дийн Егит, общопрактикуващ лекар и главен изпълнителен директор на Местния медицински комитет на Донкастър, предупреждава пациентите да не приемат парацетамол, известен още като ацетаминофен в някои страни, и ибупрофен прекалено често, казвайки, че те могат да причинят сериозна вреда, предава Daily Mail.

Той обясни: „Всички тези прости лекарства без рецепта всъщност могат да се окажат фатални в грешни дози – а някои, като парацетамол, в рамките на една седмица. Това е огромен проблем и хората просто не осъзнават риска“.

Парацетамолът и ибупрофенът – използвани от милиони хора ежедневно за лечение на всичко - от главоболие до треска – са безопасни, когато се приемат правилно. Но дори леко превишаване на препоръчителната доза в продължение на седмица, не само за един ден, може да причини трайно увреждане на черния дроб и бъбреците, предупреди д-р Егит.

Той обясни, че опасността от ибупрофен - нестероидно противовъзпалително лекарство, използвано за облекчаване на болка и температура - идва от начина, по който лекарството се преработва от организма, дразнейки стомашната лигавица и увеличавайки риска от стомашни язви.

Перитонитът възниква, когато лигавицата на стомаха се инфектира, което може да бъде причинено от прекомерна употреба на болкоуспокояващи. Ако не се лекува, състоянието може да бъде животозастрашаващо. Перитонеумът покрива вътрешни органи, включително бъбреците, черния дроб и червата, които могат да се увредят, когато лигавицата е инфектирана. Това най-често се причинява от спукана стомашна язва, която може да е резултат от редовна употреба на противовъзпалителни болкоуспокояващи.