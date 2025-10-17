Б ългарски собственици на имоти в Северна Гърция ги отдават за почивка чрез платформи като Airbnb и Booking, а печалбата от тази дейност идва у нас. Това алармират гръцки брокери, опериращи по Беломорието.

Недоволството е, че основната част от капиталите не остава в Гърция, а се прехвърля в България, независимо че нашенци плащат данъци.

Ръст

Според официалните данни на НАП към края на миналата година над 3200 българи са декларирали имоти в Гърция. Това е значителен ръст само за 5 години, тъй като през 2019 г. декларираните български имоти в южната ни съседка са били едва 742. Очаква се броят им за 2025 г. да надхвърли 4000. По-голямата част от имотите са по бреговете на Бяло море и основно в Северна Гърция – Халкидики, Солун, Кавала, Аспровалта, а все по-често и Александруполис. Само между 2017 и 2021 г. нашенци са вложили около 127 милиона евро в гръцки имоти. От гръцка страна вече настояват за засичане на данните между тяхната и нашата НАП, за да няма укриване на данъци от българите. Дори закупените имоти да не се ползват с търговска цел, доходите, използвани за придобиването им, подлежат на проверка и трябва да бъдат ясно доказани.

Лесно

Банките в България масово финансират покупки на недвижими имоти с гаранции и погасяване в чужбина. Най-голям е интересът към имоти в Гърция, но българи купуват също в Италия и Испания. Общо 4329 българи притежават имоти в 68 държави към края на 2024 г. Много от тях ги представят като имоти за живеене, а не с търговска цел, но след това се появяват в тайни фейсбук групи или платформи като Airbnb, а приходите от тях се озовават в сметки извън Гърция, сигнализират местни хотелиери. Присъединяването на България към Шенген от 1 януари 2025 г. действа като катализатор, не само защото пътуването е свободно, но и капиталът минава по-лесно, а за трансграничния пазар на жилища няма пречки. Още по-големи притеснения имат гърците с факта, че от 1 януари 2026 г. България минава към еврото, което изцяло ще затрудни проследяването на капиталите.

Исторически комплекси

В Северна Гърция имат сериозни исторически комплекси и оттам идва често негативното отношение към българите, твърдят запознати. Причината е, че до 1944 г. територията на Бяло море между Солун, Кавала и Александруполис (Дедеагач) е била българска, както и по-голямата част от населението в селата. Местните все още помнят близката история на района, дори има още живи, които твърдят, че са страдали заради българските фашисти. Сега се ядосват, че българите идват със скъпи и лъскави коли, вадят пачки с пари и купуват наред. Усещането на жителите на Северна Гърция е, че българите си възвръщат териториите, само че не с военни действия, а икономически, с инвестиции.

Захари Белчев