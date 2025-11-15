Б ългарската роза ще краси монети от 2 евро през 2027 г. БНБ обяви темите на възпоменателните метални пари от този номинал през първите три години от членството ни в еврозоната.

Първата възпоменателна монета от 2 евро, която БНБ ще емитира през второто полугодие на 2026 г., ще бъде на тема „Българската азбука“. Детайлите за нейния дизайн все още не са известни. „Българска роза“ ще бъде тема на възпоменателната монета през 2027 г. А 150 години от Освобождението на България ще честваме с възпоменателна пара от 2 евро през 2028 г.

Съгласно европейския регламент досегашните възпоменателни монети, които централната ни банка емитира, ще се наричат вече колекционерски. Те са задължително с различни номинали от тези на металните пари в обращение. Както и досега, ще бъдат изработени от мед, злато или сребро. Има приемственост и в темите и сериите – именити творци, царе, църкви и манастири, Българско възраждане и иконография и т.н. БНБ планира да въведе постепенно и нови теми.

Регламент

Всяка централна банка в еврозоната има право освен това да емитира по две възпоменателни монети годишно на избрани от нея теми, с които обикновено се отбелязват значими годишнини или се почитат важни личности. Съгласно европейските правила тези монети могат да бъдат само с номинал от 2 евро. Те притежават същите елементи, качества и обща страна като нормалните двуеврови метални пари и са законно платежно средство навсякъде в еврозоната. Това означава, че могат да се използват като всички други евромонети и се приемат навсякъде. Отличават се обаче по възпоменателния мотив, изобразен на националната страна.

Тиражът им е ограничен, за да се гарантира малък дял на възпоменателните монети спрямо общия брой метални пари. Повечето от монетите отбелязват годишнини от исторически събития или привличат вниманието към текущи събития с културно значение. Така например първата възпоменателна монета от €2 е емитирана от Гърция, за да отбележи Олимпийските игри в Атина през 2004 г. Испания пък отбелязва с такава монета 4 века от първото издание на „Дон Кихот“. 500 г. от смъртта на Христофор Колумб е темата на възпоменателна пара на Сан Марино.

Стойност

Понякога възпоменателните евромонети могат да стигнат много висока колекционерска стойност. За най-скъпа се приема емитираната през 2007 г. от Монако монета от 2 евро с лика на принцеса Грейс Кели по случай 25-годишнината от нейната смърт. Според експерти стойността на тази метална пара може да достигне близо 5000 евро. Нумизматични онлайн магазини у нас продават в момента тази монета за 8129,82 лева или 4156,71 евро с намаление от 20%. Експерти предупреждават, че има много копия на много по-ниска цена от тази на оригинала.

Малки страни като Монако, Сан Марино и Ватикана като цяло емитират малки серии монети, които бързо привличат вниманието на колекционерите. От монетата с лика на Грей Кели например са пуснати само 2000 бройки.

София Симеонова