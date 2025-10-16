Х раната в Гърция е много по-евтина, отколкото в България. Това заяви икономистът Йоаким Каламарис в ефира на “Здравей, България”.

Правителството в Атина обяви нова инициатива за борба с инфлацията и високите разходи за живот. В координация с търговските вериги и производителите, цените на над 2000 основни продукта, включително храни и стоки от първа необходимост, ще бъдат намалени с до 20%.

Мярката е част от по-широк план на правителството да облекчи домакинствата на фона на продължаващата инфлация и икономическото напрежение в региона.

“Това е третата мярка след кошницата на потребителя. Преди това държавата и правителството въведоха 1000 нови артикула и сега обявиха 2500 допълнителни стоки”, обясни икономистът.

По думите му става въпрос конкретно за 7000 артикула и стоки, които съществуват в основната част от гръцките супермаркети.

“Една трета и повече от тях вече се контролират от държавата напълно и, ако се наруши цената, има сериозни санкции. Тази мярка ще продължи, докато достигне 100%. Просто се прави плавно, тъй като органите за контрол в държавата са ограничени като хора и екипи, но засега е постигнат над 30% контрол на тези стоки”, каза Каламарис.

Икономистът сподели, че постигнатите резултати са след преговори със собствениците на супермаркети, тъй като държавата е доказала, че имат спекула и сериозна печалба. Инфлацията в Гърция в момента е 3% при среден ръст на инфлацията в Европейски съюз от 2%.

Той сподели, че всеки един супермаркет в Гърция има реални промоции - не от 1,49 на 1,47.

“Мерките, които се взимат от правителство, са в посока оптимизиране на разходите на гражданите”, допълни той.

Източник: NOVA