А лбина Ясинска, основател на биоферма Розино бе избрана за най-добра жена биофермер на 2025 г. от Европейската комисия. Над 100 души от всички страни на ЕС са участвали в състезанието в различни категории. Комисията е проследила документите от кандидатите, но и книжа и от сертифициращите органи. Журито е гледало дори медийни изяви, както и коментари в социалните мрежи от клиенти. Лично еврокомисарят по земеделие Кристоф Хансен е връчил наградата на Албина Ясинска. А след като с колегите си е опитал от продуктите на фермата, е възкликнал очарован: „Да, това наистина е някогашният вкус. Миришат на мляко“.

Преди комисарят Хансен да преоткрие вкуса на истинското кисело мляко и сирене от ферма Розино, стотици български бебета, малки деца, японци и китайци са го признали за топ продукт.

Има случаи, в които майки се обаждат по телефона и казват, че детето не иска да заспи, ако няма от млякото на фермата. „Какво да правя, давала съм половин бутилка от хладилника, за да спасим положението. Нали точно заради децата направихме тази ферма“, сподели пред „Телеграф“ Албина Ясинска. По клиентите им може да се направи любопитно маркетингово проучване за вкуса на различните поколения. Докато малките деца и бебета обожават млякото с мирис на крава, то повечето от родителите не го приемат. Всъщност те са поколението на деветдесетте години, когато естествените храни систематично се подменяха с индустриални заместители.

Групи

„Японците дълбоко вярват, че българското кисело мляко ги дарява със здраве, дълголетие и прави мъжете силни“, увери Албина. Японски групи често гостуват във фермата, която се намира между Стара планина и Средна гора, за да се учат да правят кисело мляко. Пристигат и много китайци, които научили за фермата от ТикТок. Гостуват и български групи, за да се учат да приготвят моцарела и сирене бурата, или да преживеят малък сървайвър сред природата с палене на огън.

Албина Ясинска със стадото крави.

Фермата има и мандра, но и помещения за спане. „Не можем да си позволим да приемаме по-малко от 15 души, защото не можем да пренебрегнем пряката си работа с животните и мандрата само за едно семейство“, обясни Албина. Този тип събития не са основната им цел, въпреки че така популяризират биопроизводството и начин на живот.

Знания

Албина е с две магистърски степени, по туризъм и агрономство, и множество квалификации, една от които е за пермакултури, а другата за кулинария в Италия. В разговор обаче установяваш, че е дама, която знае какво иска и как да го постигне. С чувство за хумор и неочаквани творчески идеи и решения. „Аз ям сладолед понякога, но когато започна да го правя, трябва да е най-хубав на света, такъв, че да го ям всеки ден“. Това съобщава тя по време на семейното събрание, посветено на сладоледа и дали да се захванат с производството му. А сладоледът на ферма Розино става световноизвестен. Покрай него италианци и австрийци почитат българския празник на освобождението от османско владичество 3 март, като правят джелато „Тракийско съкровище“ по рецептата на Албина Ясинска. Днес в номенклатурата с ледени изкушения на фермата влизат 450 рецепти, като автор на всички е Албина.

Започнали с крава и биволица

Началото на фермата поставили една крава и една биволица, които семейството на Албина купува, за да осигури истинско мляко на първото дете. „Наложи се, защото търсих качествени млечни продукти, но така и не намерих“. Тогава всички комшии, приятели и роднини идвали за мляко от животните, защото се чудели какво да правят дневните количества. Приятелите ги убедили, че трябва да получават пари за работата си. Започнали да майсторят сирене, кисело мляко, сметана и масло. Купили си крави от породата джерсей, а през 2018 г. получават биосертификат. Животните се отглеждат изцяло пасищно на свобода.

Ледена сметана с позлатени орехи и розова вода

Сладоледът „Тракийско съкровище“ се украсява с карамелизирани и позлатени биоорехи и розова вода. Със сладолед „Атила“ пък ферма Розино решила да превземе Рим, като към сладоледа добавят дива горска боровинка и декорирани зелени листенца от бял шоколад. Съставки, които напомнят за свежия аромат на планинския въздух край Розино. „Цялата нагласа беше да разкажем, че България е страна с най-голямото биоразнообразие в Европа“, разкри замисъла на десерта Албина.

Светлана Трифоновска