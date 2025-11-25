С падът на цената на какаото повлича и шоколадовите изделия, но те няма да паднат до нивото от 2020 година.

В края на октомври суровината за лакомства падна до 6000 долара за тон спрямо 12 000 долара преди година. Това се очаква да свали и цените у нас, които последните две години буквално са се удвоили. Например най-популярните шоколади, които бяха по 2-3 лева, сега са по 5-6 лева. Заради високите цени обаче намаля и търсенето им, което ще доведе до поевтиняване, коментира пред „Телеграф“ председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържищата Владимир Иванов. Той посочи, че има значително намаление на международните цени и на кафето, което също поскъпна значително през последните години.

Обзор

В обзор за пазара на какаото, качен на сайта на Софийската стокова борса, става ясно, че глобалният пазар на какао преживя безпрецедентна разлика в цените през последните пет години, като те се покачиха от стабилни нива около 2400 долара/тон през 2020-2022 г. до рекордни върхове от 12 931 долара/тон в началото на 2024 г. Това представлява изключително увеличение от 438%, задвижвано от четири последователни години на дефицити, климатични предизвикателства за производството в Западна Африка и променяща се структура на търсенето.

Това се оказа най-тежкият дефицит от над 60 години със спад на предлагането от 478 000 тона, тъй като глобалното производство се понижи с 13,1% до 4,38 млн. тона.

Производство

Кот д’Ивоар запазва позицията си на най-голям производител в света с прогноза от 2,1 млн. тона за 2024/25 г., или около 46% от глобалното производство. Гана въпреки проблемите се очаква да произведе 700 хил. тона, показвайки възстановяване спрямо силно засегнатия сезон 2023/24. Сезон 2023/24 бе най-предизвикателният период в последните години, с множество фактори зад 13,1% спад на производството. Прекомерните валежи и нестабилните метеорологични условия, остарелите дървета и липса на инвестиции влошиха качеството в Западна Африка. Индонезия укрепва позиция като трети по големина производител с 700 хил. тона (2024/25). Еквадор показва силен потенциал за растеж, като продукцията се очаква да нарасне с 5% до 580 хил. тона с възможност да изпревари Гана като №2 в света.

Нигерия и Камерун допринасят съответно с 287 хил. и 295 хил. тона, демонстрирайки устойчивост въпреки регионалните предизвикателства.

Елена Иванова