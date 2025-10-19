З адължително в обявите за работа да е посочено и възнаграждението. Това предвижда европейската директива, която ни задължава да паднат клаузите за конфиденциалност на заплатите. В момента има обяви, в които е изписано възнаграждението, но има и такива, в които липсва тази информация и тя може да бъде получена при явяване на интервю.

Директивата предвижда още потенциалният работодател да не може да задава въпроси за заплатата, която е получавана при предишната работа. „Освен това всеки ще има право да получи информация за това какво е средното нетно възнаграждение на хора на сходни позиции в съответната компания”, коментира Мария Стоева, експерт човешки ресурси, пред Нова нюз. Тя допълни, че от 2027 г. големите работодатели – с над 100 служители, ще трябва да отговарят на някои критерии с цел да се избегне дискриминация по отношение на заплащането на мъже и жени.

Балансиране

Румен Радев, председател на Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че идеята на тази директива е да обобщи един траен обществен дисбаланс във възнаграждението на полов признак. „Това е много стар процес. България е сред държавите, в които разликата е относителна, но е действително по-малка. В един момент, в рамките на споменатата директива, се развиха някои текстове. Всъщност тя е от 2023 г. Покрай нея ще се поддържа и регистър и ще може да се прави много ясно съотнасяне, рефериране към такива стойности”, коментира той.

Доплащания

По думите му това е от нещата, които са интересни и полезни, но тънкият момент ще бъде доколко и как те ще бъдат приложими. „Трябва да се сравнява не само основното възнаграждение, но и доплащания, които се правят - всички допълнителни стимули. Разбира се, когато има разлика, това не предполага санкция, а обяснение”, каза още председателят на УС на АИКБ