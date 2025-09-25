В дигат цената на газа. През октомври ще плащаме повече за синьото гориво.

"Булгаргаз" потвърди пред Комисията за енергийно и водно регулиране предложението си за цена на природния газ през октомври от 61,01 лева за мегаватчас. Това е с 49 стотинки по-скъпо от цената за септември, която беше 60,52 лева за мегаватчас.

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклада по внесеното заявление на "Булгаргаз".

"Булгаргаз разгледа доклада на работната група и няма забележки към него. Към днешна дата не се очакват изменения в първоначално предложената цена. Ще има готовност на 30 септември да внесем окончателните данни", посочи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синабов.

"Да се надяваме, че няма да има изменение до края. Очаквам на 30 септември да бъдат подадени окончателните данни и насрочвам закрито заседание за 30 септември 2025 г.", каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски.

През следващия месец страната ни ще разчита на доставките от Азербайджан през интерконектора с Гърция. Договорени след търгове са и допълнителни количества втечнен природен газ.

На 30 септември общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуализирани данни от пазара. Същия ден регулаторът ще определи окончателно цената на синьото гориво за октомври.

*Източник: БНР