В аучерите за храна, които са на хартия и в лева, могат да се използват и след Нова година, до датата на изтичане на валидността им. Това заяви Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна, пред „Телеграф“.

Тя уточни, че купони за храна на хартия се предоставят само по Наредба 11 на Министерството на труда и социалната политика и те са за служители в предприятия със специфичен характер. Например, когато се полага нощен труд, 12-часов работен ден, работа под земята и в затворени помещения, под водата - като водолази, при определени температурни нива, завишени нива на шум, контакти с биологични агенти и в среда на йонизиращи лъчения.

Уточнението е във връзка със сигнали на читатели на „Телеграф“, че в някои магазини са ги предупредили да ги изхарчат до края на тази година, тъй като от следващата няма да могат да плащат с тях. Според Обущарова обаче в Закона на въвеждане на еврото е ясно записано, че ваучерите за храна, на които стойностите са в левове, се използват и след датата на въвеждане на еврото до изтичане на срока им.

Експертът каза още, че има внесено предложение за промяна в наредбата, с което се повишава двойно минималната стойност на тези ваучери от Нова година. Така от 1 януари минималната сума на купоните трябва да е 1 евро за напитка и 2 евро за храна. В момента минимумът е лев за напитка и 2 лева за храна. Не се предвижда обаче хартиените купони да бъдат заменени с електронни, както са другите предоставяни по Наредба 7 на Министерството на финансите.

Купоните за храна, които дават много фирми, без значение какви са условията на труд, ще бъдат автоматично превалутирани в евро, като предприятията, които ги предоставят, вече са издали карти или се използват електронни. При тях максималната сума, която може да предоставя фирма на своите служители, без тези пари да бъдат облагани с данък, от 200 лева става 102,26 евро.

