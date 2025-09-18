П ърви наказания за влакове, пътуващи с отворени и отключени врати, бяха наложени седмици след като две момичета скочиха от движещ се влак. Както „Телеграф“ писа, неработеща система за блокиране на вратите на влака в движение е основна предпоставка за трагичния инцидент на 26 август край гара Клисура, при който една жена загина, а друга пострада тежко.

Съгласно наредбите обаче всеки вагон трябва да бъде с блокирани врати по време на движение, което би възпрепятствало опити на пътници да скочат.

Сигнал

Месец преди инцидента в Клисура видео, разпространено в социалните мрежи, шокира с гледката на жена, която се движи на стъпалото на последния вагон на бързия влак София-Варна при потеглянето му от гара Зимница. По случая бе образувана проверка от Изпълнителна агенция „ЖП администрация“, която е установила, че на клипа се чуват три къси изсвирвания – сигнал „Спри“, подадени от дежурния ръководител движение, след като той вижда жената. Пред разследващите локомотивният машинист заявил, че не е чул такъв звуков сигнал. Според разследващите нарушил правилника е началник-влакът, който не е информирал диспечер за случая, а за него се е разбрало от социалните мрежи. Виновен е и машинистът за това, че не е спрял. На директора на Поделение за пътнически превози – Горна Оряховица, е издадено предписание да потърси дисциплинарна отговорност от виновниците.

Отживелица

„Не е нормално при наличните жп технологии през XXI в. в българските железници да се разчита на способи като звукови сигнали, изцяло уязвими за човешки грешки от разсейване и невнимание. Има редица модерни системи, които позволяват включително на самия ръководител движение мигновено да спре влак при установяване на опасност за живота на пътник, без дори да информира машиниста. Но отново горят най-малките бушони. Просто удобно приключване на поредния случай“, коментира за „Телеграф“ жп експертът Варужан Апелян.

Деян Дянков