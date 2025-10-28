С офия се е разширила с нови 150 000 жилища за период от 10 години. Ако през 2011 година са преброени 607 000 имота, то последната статистика за броя на имотите през 2021 година показва, че са нараснали на над 755 000. Това на практика показва, че столицата се е разраснала с 24 на сто по брой на жилищата. Последните данни на Националния статистически институт за нововъведените в експлоатация жилищни сгради са за второто тримесечие на тази година. Според тях броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е 1256, а новопостроените жилища в тях са 6001. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София - 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища, и Бургас - 125 сгради с 651 жилища в тях.

След София най-много се е разраснал Бургас. За период от 10 години броят на жилищата в морския град са се увеличили с над 56 000 имота и изпреварва Пловдив по брой нови жилища. В града под тепетата през 2011 година са изброени 318 000 жилища, а през 2021 година вече са 356 000. Общо в двадесет и две области броят на жилищата нараства през десетгодишния период. След София най-висок е прирастът в Бургас – 21%.

Цени

През последните месеци се наблюдава охлаждане на имотния пазар в Бургас и по морските курорти, твърдят брокери. Строят се десетки нови сгради, много от които са на първа копка, но купувачите са предпазливи. „Охлаждането е свързано с очакваното въвеждане на еврото“, коментират брокери. Тенденцията към успокояване на пазара не влияе по никакъв начин на цените, които продължават да се повишават. В бъдеща кооперация в жк „Изгрев“, която е пред първа копка, обявените цени тръгват от 170 000 евро за апартамент с хол с кухненски бокс и две спални, или по 3000 евро на квадратен метър. Панелните жилища в състояние за ремонт в същия комплекс вървят по 2000 евро квадрата на офертни цени. Най-високи са цените на тухлените апартаменти в центъра и крайморския квартал "Лазур", където квадратният метър се продава на цени от 3500 до 4500 евро.

Морето

Във Варна се строят масово и продават нови имоти. Общинският съвет в града поиска да отпадне близо 30-годишна забрана върху строителството в свлачищни зони в града, като за целта ще бъде изпратено официално искане до МРРБ. Търсенето пък се обуславя с огромното строителство и високите цени на имотите. Стойностите им варират силно според състоянието на имота, етажа, гледката, строителството и др. В идеалния център на Варна цените започват от около 2000 и стигат до близо €3000 кв. м. В странични райони цените често са в диапазона 1500-2000 евро/кв. м. В Морската градина апартаментите вървят по близо 3000 евро/кв. м. В един от новосъздадените квартали на Варна - „Бриз“, който е без канализация и инфраструктура, се продава апартамент от 118 м² за €335 000, сочи проверка на в. „Телеграф“, което е цена от 2838 евро/кв. м. Друг пример в същия район е жилище от 130 м² за 255 000 евро. Цените зависят много от изложението на имота, дали е в новострояща се сграда, гледка и др.

В Русе се строи в централната част

ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Нови жилища се строят в централната част и широкия център на Русе в района до жп гарата, съобщи пред „Телеграф“ Марин Гюрчев, председател на Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в крайдунавския град.

Ако фирмата е утвърдена и е с добра репутация, още „на зелено“ се изкупуват всички апартаменти в бъдещата кооперация. Цената е около 1700 евро на квадратен метър за жилища в центъра и 1200-1300 евро в района на жп гарата. На вторичния пазар същите апартаменти, но вече с акт 16, струват около 2000 евро, а ако има и пълно обзавеждане, цената може да достигне 2500 евро. Ако човек реши да си купи старо жилище в централната част на града, трябва да плати 1000-1200 евро за квадратен метър.

Глад за апартаменти в Разлог и Банско

Чужденци също проявяват интерес към имоти в курорта Банско, макар че българите са най-активни. От чуждите граждани най-много се търсят имоти в града под Тодорка от израелци и поляци. Почти всички търсят апартаменти - студио (гарсониера), жилище с една спалня, жилище с две спални. Средната цена в момента е 1000 евро на квадратен метър, но за сгради, които са с добра локация и качествено строителство, цената стига и до 1500 евро за квадратен метър. Свои апартаменти, закупени преди 15 години, пък продават най-вече англичани и ирландци. На тях им трябват пари, тъй като са теглили кредити за други свои начинания и искат да изкарат нещо от продажбата на имотите си. Голям е напливът и в областния център Благоевград, където се строят десетки жилищни сгради. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през второто тримесечие на тази година се увеличава с 6,3%, но броят на жилищата и общата им застроена площ намаляват с 18,9 и 16,9%.

По темата работиха: Елена Иванова, Елена Анастасова, Любомир Славов, Жанета Йорданова, Владимир Симеоно

