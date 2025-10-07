Н ационалната кампания „Остави бакшиш“ е в подкрепа на всички, които работят в сферата на услугите, най-вече на доставчици, куриери, сервитьори, бармани, продавачи. „Бакшишът е оценка и жест към хората, които работят в студ и пек, дъжд и сняг, и треперещи донасят поръчаното от нас до вратата ни“, казаха за „Телеграф“ Александър и Камелия Николови от „Фрийстрийтс“ ЕООД, които са и инициатори на кампанията.

Тя коментира, че особено по празниците трябва да сме по-щедри, защото хората, които работят тогава, са излезли, за да изкарат някой лев.

Алибегов: Бакшишът на сервитьорите е незаконен!

„Бакшишът, с който клиентите им благодарят, е част от тяхното възнаграждение. За работещите той е показател за успех и мотивация да продължават напред. Бакшишът за тях често означава топла вечеря у дома“, добави още Николова.

Заплати

Тя коментира, че тези хора често получават ниска заплата и бакшишът им помага да повишат доходите си и да живеят по-добре.

Според бранша финансовият стимул от страна на клиента трябва да е поне 10% от платената сума, но това не е задължително изискване и всеки би се зарадвал, и на по-малка сума, стига да е дадена от сърце, за да му покаже, че си е свършил добре работата.

ДЕПУТАТИТЕ РЕШИХА: Сервитьорите плащат данък на бакшиша

„Сега е важно да припомним на клиентите, че имат възможност да дадат бакшиш на човека, който бързо им е доставил поръчката, качил се е до последния етаж в сградата, в която няма асансьор, и им е поднесъл пакета с усмивка. Това естествено не е задължение, но е признак за добро и човешко отношение към другите”, заяви още Николова.

Куриери

Доставчици коментираха пред „Телеграф“, че предпочитат бакшишът да е кеш, а не през приложение, тъй като тогава им удържат данък върху него и той се стопява. Един от младежите сподели, че е получавал между 5 и 10 лв. бакшиш, но това е рядкост, по-често или нищо не му дават, или е в рамките на 1-2 лв.

По думите му повечето хора искат да се качва по етажите, което налага да търси къде да паркира и да действа бързо, защото спирането е изключително трудно в малките улички, а всеки клиент иска храната до него да достигне бързо и тя да е топла.

Владимир Христовски