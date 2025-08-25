Н а извънредно заседание Столичният общински съвет ще решава коя банка ще обслужва общината, респективно - парите на софиянци.

В края на юли стана ясно, че "Общинска банка" е изпратила предизвестие за прекратяване на договора със Столичната община.

Обществената поръчка за избор на нова обслужваща банка беше обявена на 13 август. От Общината обявиха, че в срок от 10 дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения.

На днешното заседание не беше избрана конкретна банка.

Вместо това, съветниците дадоха зелена светлина на кметската администрация да проведе обществена поръчка, информира NOVA.

Идеята е била администрацията да получи разрешение за смяна, което част от съветниците са сметнали за "безсмислено", тъй като кметът има такива правомощия и без решение на СОС.

От управляващото мнозинство защитиха процедурата като прозрачна и добре подготвена.