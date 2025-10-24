О ще 11 млрд. лв. скътаха българите в банките за година. Това става ясно от данни на Българската народна банка. Според тях към края на септември депозитите на домакинствата са достигнали 96,272 млрд. лева, което е ръст с над 13% на годишна база. Парите, държани на депозит в банките, се увеличават и във връзка с влизането на страната ни в еврозоната. Така средствата, като влязат в сметките, автоматично ще бъдат превалутирани в евро след 1 януари 2026 година.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 51,123 млрд. лв. и те се увеличават с 12,9 процента. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18,8 процента на годишна база през септември и в края на месеца достигат 4,311 млрд. лв.

Кредити

Статистиката показва, че в края на септември кредитите за неправителствения сектор са 114,289 млрд. лв., което е 52 на сто от БВП. Те се увеличават на годишна база с 15 процента. От БНБ обясняват, че изменението в размера на кредитите за сектора е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции, чийто обем за последните дванадесет месеца е 117 млн. лева. На годишна база продадените кредити са 117 млн. лв., като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Ръст

В края на септември кредитите за домакинства са 53,675 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 20,9 процента. Жилищните кредити са 30,800 млрд. лв. в края на септември, като нарастват на годишна база с 27,6 процента, след като през август годишният ръст бе 27,4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 20,941 млрд. лв. и се увеличават с 13,5 процента спрямо септември 2024 г. На годишна база другите кредити нарастват със 17,3 процента, като достигат 526,4 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 5,8 процента на годишна база през септември и в края на месеца са 542,5 млн. лева.