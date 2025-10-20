В момента протича Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Кампанията цели да предостави на българите достоверна информация за етапите и сроковете от процеса по преминаване към единната европейска валута.

Българи из цялата страна изразяват своите притеснения около процеса на превалутиране. В онлайн пространството могат да бъдат намерени и снимки на изхвърлени жълти стотинки край контейнерите за боклук, информира БНР.

"Приятели, във връзка с въвеждането на еврото от 01.01.2026г ви молим, ако имате стотинки и искате да ги дарите в помощ за животните, които лекуваме, да го направите възможно по-скоро. След 1 януари няма да имаме къде да обменяме жълтите стотинки, всички сме наясно че банките няма да се занимават с това и ако все пак се съгласят таксите са големи."

Това гласи фейсбук пост на благотворителната организация "Приятели на животните", базирана във Велико Търново. Макар постът да изразява добро намерение и да призовава за допринасяне към благородна кауза, в него се съдържа подвеждащо ТВЪРДЕНИЕ: След 1 януари българските граждани, особено тези извън столицата, няма да има къде да обменят жълтите си стотинки, банките няма да се занимават с това или ще наложат големи такси за услугата.

България въвежда еврото от 1 януари 2026 година. До 31 януари и левът, и еврото ще бъдат в обръщение едновременно. Това означава, че в рамките на този месец и двете валути ще представляват законно платежно средство – гражданите ще могат да плащат по своя преценка в лева или в евро във всички търговски обекти и центрове за услуги. Търговците трябва да връщат ресто на клиентите изключително и само в евро. Това цели да осигури естествен обменен канал за българските граждани.

ВАЖНО: В едномесечния преходен период търговецът има законното право да не приема повече от 50 броя монети в левове и стотинки в рамките на една трансакция с купувача (едно пазаруване). 49 броя обаче е задължен да приеме. (Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г.)

През януари месец всеки българин ще може да извърши операция на гише в банка в левове – да извърши касов превод в левове. Върнатото ресто трябва да е в евробанкноти или евромонети.

ВАЖНО: Заплатите, пенсиите, депозитите, кредитите, спестяванията в банкова сметка ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс.

От 1 февруари 2026 г. плащанията ще се осъществяват единствено в евро.

Българската народна банка предоставя отговори на ключовите въпроси, свързани с обмена на левове в евро. От 1 януари 2026 г. обмяната нa лeвове в eвpo ще става пo официалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

БНБ ще обменя валутите безплатно (без такса) и неограничено във времето – докогато е необходимо. Това ще се случва и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги" АД. (ДКУ АД е акционерно дружество, собственост на БНБ, Уникредит Булбанк, Банка ДСК и Обединена Българска банка.)

В БНБ ще може да обменяме неограничен брой пари без такси и това ще важи завинаги. В София ще има 3 места, на които БНБ ще приема левове. Освен в столицата, банкноти и монети ще може да се обменят в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

От 1 януари до 31 декември 2026 година търговските банки също ще обменят безотказно и безплатно в първите 6 месеца (до 30 юни). В по-малките населени места, където няма банков клон, услугата ще бъде извършвана от определени пощенски офиси.

• Кредитните институции (банките) ще обменят суми над 30 000 лв. на една трансакция само срещу предварителна заявка от 3 работни дни;

• "Български пощи" ЕАД (само в определени населени места, където няма офиси или клонове на банка) ще обменят до 10 000 лв. на ден, на едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.

• След 31 декември 2026 г., кредитните институции (банките) и "Български пощи" ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

До 31 декември 2025 година българските граждани имат право да похарчат натрупаните монети. Търговците са задължени по закон да приемат стотинки. Въпреки това често в търговските обекти отказват да приемат по-големи количества монети. При получен отказ потребителите могат да подадат сигнал до Комисията за защита на потребителите.

В касовия център на БНБ в София монетите могат да се обменят до края на 2025 година най-изгодно. За сортирани 1, 2 и 5 ст. няма такса. За сортирани 10, 20, 50 ст., 1 и 2 лв. до 250 лв. – също няма такса. Над 250 лв. – такса 1.7% върху разликата. За несортирани монети – 1.8% върху цялата сума.

От 1 януари 2026 година обменът става безплатен в БНБ, пощите и търговските банки!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е НЕВЯРНО, заключава БНР.

Освен в БНБ българите могат да обменят спестените си левове и монети в над 2200 пощенски клона на територията цялата страна, където няма офиси или клонове на кредитни институции. От "Български пощи" призовават гражданите да не се доверяват на частни лица, предлагащи "по-добър курс".

Списък с пощенските станции за обмен на банкноти и монети в евро може да намерите тук.