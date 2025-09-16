10 бона гълта подготовката за елитна гимназия в София и големите градове, показа проверка на вестник „Телеграф“. Най-солена е тя, ако детето посещава индивидуални частни уроци. Тогава сметката за родителите може да набъбне до 8-10 хиляди лева за година. Наемането на частен учител струва около 50-60 лева на астрономически час. Ако детето ходи по два пъти на урок в седмицата и по двата предмета, това коства на семейния бюджет близо 1000 лева на месец. Обикновено подготовката трае 9 или 10 месеца.

Години

Част от родителите признават, че не са смятали с точност колко са платили за уроци, тъй като подготовката на децата им се е проточила две години. „Не мога да сметна, защото започнахме подготовката още от 6-и клас. Урок по математика в момента е 50 лева, толкова е и по български език. Който иска индивидуална подготовка, трябва да предвиди поне 50 лева на урок, оттам нататък да смята колкото пъти ходи в седмицата. Ако сега търсите добри учители, може да сте закъснели“, разказва родител на седмокласник от София.

Цените за индивидуални уроци във Варна не се различават от тези в столицата. Те варират между 500 и 600 лв. месечно. Заплащането за един учебен час е от 30 до 40 лв. Първият урок често е “пробен” - някои преподаватели го предлагат безплатно или с отстъпка, за да преценят нивото на ученика и методиката. Пакетите и дългосрочните курсове често идват с отстъпки, особено при повече учебни часове. Материалите (учебници, тестове, сборници) обикновено не са включени в цената и се заплащат отделно.

Плащане

По-тънко подготовката може да излезе, ако детето е записано на школа в малка група, където има 7-8 ученици. Школите и преподавателите предлагат и разсрочено плащане.

От 2400 до над 4000 лева струва целогодишната подготовка на един седмокласник по български език и литература и математика в школа, показа проверка на вестник „Телеграф“. Средната цена и за двата предмета е 3300 лева. Тази сума покрива едногодишна подготовка, включваща между 90 и 140 учебни часа на предмет, пробни изпити, материали и понякога консултации с родители. Записалите се по-рано, още през лятото, се възползват от безплатни пробни изпити.

Съществуват по-бюджетни варианти - курсове с по-нисък хорариум, онлайн програми и самоподготовка с преподавател, комбинирани програми с по-малък брой часове. Също така някои образователни платформи предлагат самостоятелни видеоуроци за подготовка по български и математика срещу 150–300 лв. годишно, но тези ресурси изискват самодисциплина от децата, разказват учители.

Желаните учители вече са резервирани

Елена Анастасова

Частните учители, които преподават индивидуални уроци в Бургас, са "резервирани" още от края на миналата година и вече работят. При тях заплащането се извършва на парче за всеки отделен урок.

Частните уроци за седмокласниците започват от 20 лв. на учебен час или по 40 лв. за всеки урок. При учители с изградено име цената скача с 50% или пак стига до 60 лв. на урок, който е от два учебни часа. Приблизително същите са цените и за курсове, където децата учат в групи от по 10-15 ученици. Разликата е, че урокът продължава три астрономически часа веднъж в седмицата.

Една от най-предпочитаните и оборотни школи в морския град предлага два отделни курса по двата предмета, като цената за всеки от тях е по 1500 лв. или общо 3000 лв. за цялостна подготовка по двата предмета.

Пробните изпити започват от октомври

Жанета Йорданова

Още преди да започне новата учебна година, местата в образователните центрове за подготовка на седмокласници в Русе са почти запълнени.

Предлага се два вида обучение по български език и математика – групово и индивидуално. Някои центрове са специализирани повече в провеждането на пробни изпити, други съчетават и двете – подготовка и пробни изпити. Първите ще се проведат още през октомври.

При групово обучение месечно се плаща около 160 лева. Занятията са 4 пъти седмично по един учебен час, тоест един урок излиза към 10 лева. Групите се състоят от не повече от 14 деца. Цената на индивидуалното обучение в центровете е различна. В някои е 50 лева за два учебни часа на ученик. При посещение на частен учител заплащането е по договорка.

Пробните изпити също се заплащат. Цената на един изпит, независимо дали е по математика или български език, е 30 лева. Предвидени са отстъпки, ако наведнъж се плати за повече от 10 изпита.

В Пиринско: Цените скачат значително

Владимир Симеонов

Цените за подготовка през последните две години скочиха значително в Пиринско. Преди можеше да се намери преподавател по български език или математика за 20-25 лева. Сега повечето даскали прибират по 40 лева на час. Някои правят отстъпки на децата на познати и близки, но не падат под 30 лева за един астрономически час.

Малко по-евтино е при учители, които вече са пенсионери. При тях все още може да се спазари урок за по 25-30 лева. Но тенденцията е и тази услуга да расте така, както и всичко останало. Преподавателите, които се считат за най-добри, пък вземат по 50-60 лева на час.

*По темата работиха: Милена Димитрова и Любомир Славов

Екип на Телеграф