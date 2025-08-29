С лед екстрадицията у нас на Никола Николов, наричан Паскал, в четвъртък той се яви в Антикорупционната комисия. Целта - да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. За първи път медиите в България успяха да снимат Николов. Той е задържан за 72 часа с прокурорско постановление.

„Никола Николов е преминал почти през цялата процедура за предаване, като Апелативният съд е потвърдил на първата инстанция решението за неговото предаване, а после се е развила и процедура пред министъра на правосъдието. Тя е била ускорена от желанието на Николов да бъде предаден на българските власти. Той не желае да има произнасяне от негова страна и желае по най-бързия начин да може да участва в това наказателно дело. Обвиненията са за участие в организирана група, обвинения за контрабанда и държане на акцизна стока”, заяви адвокатът му Димитър Марковски, предаде NOVA.

Припомняме, че Паскал беше обвинен заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима. По думите на адвоката му той не познавал Банкова, а само Стефан Димитров и Марин Димитров.

„Ползата на Николов да се върне тук е, че когато има лично участие в делото, той може да упражнява своите процесуални права в пълен обем. Неговото присъствие ще му даде пряка възможност да се изяснят обстоятелствата по делото. Нека прокуратурата много внимателно обмисли своите претенции, защото той не отговаря на основанията, свързани с искания за най-тежка мярка за неотклонение”, допълни адвокатът.

Той заяви, че Никола Николов има легален бизнес и търговски дружества.