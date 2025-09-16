Н а 5 септември с полет от Пафос при извършване на гранична проверка на пътниците е установен гражданин на Кипър, 48-годишен, за когото при извършената справка в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лице, което е издирвано с червен бюлетин. След като самоличността на лицето е потвърдена, мъжът е задържан, заяви Здравко Самуилов, началник на ГКПП "Аерогара София".

По думите му се предполага, че задържаният има им друго гражданство.

"По време на проверката мъжът не е оказвал съпротива. В багажа му нямаше нещо притеснително", допълни Самуилов.