18-годишен готвач от Велико Търново влезе и готви в кухнята на ресторант със звезда “Мишлен”.
Става въпрос за Аслан Ахмедов, който е посочен за един от най-талантливите сладкари у нас.
Той е спечелил куп престижни състезания, последното от които е за най-добра торта Гараш.
“Бях изпратен в ресторант с “Мишлен”, за да се упражнявам и да уча. Имах някакви предположения къде отивам, но си беше доста шокова ситуация, защото си е направо да влезеш в боя, а все пак “Мишлен” си е доста високо ниво - най-високото”, сподели Ахмедов, който е ученик в Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново
Впечатлил шеф готвачите с Рататуй.
И макар да умее почти всичко в кухнята, негова страст е сладкарството.
“Семейството ми се занимава с готварство, но те са готвачи. Аз съм по-насочен към изкуството и реших, че сладкарството е моят начин да изразявам себе си. Бих казал, че в началото ми беше трудно - постоянно да работя с кантара и да следя всяка една мерна единица. Но е въпрос на време и свикване”, смята младият готвач.
Усърдието, любовта и старанието му се отблагодаряват. И вече прави авторски десерти.
“Някои от десертите са авторски, но не бих казал, че всичко е мое. Мечтая да бъде така. Реално, вземам вдъхновение от различни шеф сладкари, дори и интернет. Последното е плакета от торта Гараш, където имах възможността да участвам и за моя щастие - успях да спечеля и в две категории”, разказа Аслан.
Източник: NOVA