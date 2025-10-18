18-годишен готвач от Велико Търново влезе и готви в кухнята на ресторант със звезда “Мишлен”.

Става въпрос за Аслан Ахмедов, който е посочен за един от най-талантливите сладкари у нас.

Той е спечелил куп престижни състезания, последното от които е за най-добра торта Гараш.

“Бях изпратен в ресторант с “Мишлен”, за да се упражнявам и да уча. Имах някакви предположения къде отивам, но си беше доста шокова ситуация, защото си е направо да влезеш в боя, а все пак “Мишлен” си е доста високо ниво - най-високото”, сподели Ахмедов, който е ученик в Професионалната гимназия по туризъм във Велико Търново

Впечатлил шеф готвачите с Рататуй.

И макар да умее почти всичко в кухнята, негова страст е сладкарството.

“Семейството ми се занимава с готварство, но те са готвачи. Аз съм по-насочен към изкуството и реших, че сладкарството е моят начин да изразявам себе си. Бих казал, че в началото ми беше трудно - постоянно да работя с кантара и да следя всяка една мерна единица. Но е въпрос на време и свикване”, смята младият готвач.

Усърдието, любовта и старанието му се отблагодаряват. И вече прави авторски десерти.

“Някои от десертите са авторски, но не бих казал, че всичко е мое. Мечтая да бъде така. Реално, вземам вдъхновение от различни шеф сладкари, дори и интернет. Последното е плакета от торта Гараш, където имах възможността да участвам и за моя щастие - успях да спечеля и в две категории”, разказа Аслан.

