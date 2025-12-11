Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов а първо изказване, след като правителството подаде оставка.

Той събра ръководството на партията в централата, където каза: "Изказването на Росен Желязков беше брилянтно. Искам да благодаря лично на Слави Трифонов и на колегите от БСП. От абсолютно провален План за възстановяване Томислав Дончев се справи и над 4 млрд. лв. влязоха в държавата".

"Мечтата на младите хора да пътуват без граници, се случи. Случи се мечтата и да разплащат в евро. Не се случи при предишните четири правителства, а при това. 27 години България беше под мониторингов механизъм. При това правителство обаче падна. Когато митниците и данъчните служби започнаха по указания на г-жа Петкова да събират повече приходи”, добави Борисов.

"Царя и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. Историята след това заличи партиите им. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и Еврозоната и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес", разкри бившият премиер.

Според Борисов никой не трябва да се сърди на "децата на площада и това, че мечтаят". "МВР заслужава голям апломб за вчера, свърши голяма работа. Мисля, че хората разбраха, че се грижим за тяхното здраве и за това децата им да се приберат спокойно с метрото, което направихме ние. За 2 години в София не се е случило нищо освен кризи и боклук", продължи Борисов.

"Не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме. Какви идиоти трябва да сме, за да излязат на площада хиляди хора от септември насам. Имаме рекордни инвестиции у нас. Когато дойдоха санкциите, правителството се справи. Рафинерията работи. Работниците в Нефтохим-а са сигурни, че тя ще работи, ще си взимат заплатите и всичко ще е наред", добави лидерът на ГЕРБ. "Лидерите, които са на площада, исторически те не са участвали в нито едно важно нещо за България. Това е иронията на съдбата. Имам само една забележка към Росен от изказването. Ние не можем да се разсърдим на децата и на хората. Да, с пръст трябва да посочим отговорните за това и това са - Радев, Василев, Денков, Атанасов, Мирчев, подред. Те са много петли", каза още той.