В Дупница е образувано досъдебно производство за противозаконно присвояване на голяма сума пари, събрани от живеещите в един от жилищните блокове, съобщиха от МВР.

Жителите събирали парите за ремонт на покрива и погасяване на сметки за общите части на входа, но сумата от над 20 000 лева изчезнала при мистериозни обстоятелства.

🏠 Къде отидоха парите?

От събраната сума около 19 000 лева били предназначени за ремонт на покрива, а останалите около 3 000 лева – за текущи разходи.

Според заявителите, домоуправителката е събирала парите от март до 21 октомври 2025 г.

⚖️ Прокуратурата е уведомена

За случая е уведомена и прокуратурата, а разследването продължава, за да се установи къде са изчезналите средства и дали ще има наказание за отговорната.